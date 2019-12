Žuto upozorenje zbog niskih temperatura zraka izdato je za područja Foče i Višegrada.

Ilustracija / 24sata.info

Upozorenje je na snazi do ponoći, a očekuje se minimalna temperatura oko i manja od minus pet u planinama.



Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine saopćeno je kako su temperature zraka u 7 sati iznosile na Bjelašnici minus osam, Ivan Sedlu nula, u Bihaću, Drvaru, Sanskom Mostu dva, Sarajevu tri, Livnu i Zenica četiri, Gradačcu, Širokom Brijegu i Tuzli pet, Stocu šest, Grudama osam, Neumu devet, a Mostaru 10 stepeni.



Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana povremeno slabe kiše može biti u centralnim i područjima Bosne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Porast naoblake u večernjim satima. Vjetar u Bosni slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od dva do osam, na jugu od sedam do 12 stepeni.



U Sarajevu uglavnom pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana povremeno je moguća slaba kiša ili susnježica u višim područjima. Dnevna temperatura oko pet stepeni.



U petak se očekuje u pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u Herecegovini smanjenje oblačnosti. U večernjim satima, u većem dijelu Bosne, sa slabom kišom, a u višim područjima sa slabom susnježicom ili snijegom. Jutarnja temperatura od minus četiri do dva, na jugu od jedan do šest, a najviša dnevna od dva do osam, na jugu od sedam do 10 stepeni.



U subotu u Bosni očekuje se pretežno oblačno, a u Hercegovini uglavnom sunčano vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u nizinama Bosne s kišom i susnježicom, a u višim sa snijegom. Jutarnja temperatura od minus tri do tri, na jugu od tri do sedam, a najviša dnevna od nula do šest, na jugu od sedam do 10 stepeni.



U nedjelju u Bosni očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, podnegdje u centalnim i istočnim podrujima sa susnježicom i slabim snijegom. U Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od minus tri do tri, na jugu od tri do pet, a najviša dnevna od minus jedan do pet, na jugu do sedam stepeni.



(AA)