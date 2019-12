U haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu danas je iza ikindija-namaza klanjana dženaza Mustafi Mujezinoviću, ambasadoru Bosne i Hercegovine u Rusiji, koji je preminuo u Sarajevu 22. decembra, u 65. godini.

Dženaza-namaz je predvodio reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović. Dženazu su također klanjali i član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović, premijer Vlade Federacije Fadil Novalić, gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, muftija sarajevski Enes ef. Ljekavković, glavni imam Medžlisa IZ Sarajevo Kenan ef. Musić, kao i mnogobrojne kolege, prijatelji i građani.



Nakon ikindija-namaza u Hadžijskoj džamiji u Sarajevu je proučen i tevhid, a ukop će biti obavljen u 15 sati na mezarju Grlića brdo.



Mujezinović je rođen 27. decembra 1954. godine u Sarajevu, gdje je 1970. završio osnovnu, a potom i Prvu gimnaziju. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer elektroenergetika 1978. godine.



Od 1994. do 1995. godine je bio predsjednik Općine Stari Grad Sarajevo, a od 1995. do 1996. godine načelnik. Bio je prvi premijer Kantona Sarajevo od 1996. do 1998. godine, a zatim dvije godine i guverner KS-a.



Bio je i ambasador BiH pri OSCE-u, izvanredni i opunomoćeni ambasador BiH u Maleziji. Premijer Federacije BiH bio je od 2009. do 2011. godine.





