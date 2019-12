Biskupi, svećenici, redovnici i časne sestre okupili su se na Badnji dan, 24. prosinca, na zajedničkom božićnom čestitanju kojemu je, u biblioteci Nadbiskupske rezidencije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, domaćin bio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.

Foto: FENA

Stiskom ruke i lijepim željama nadbiskupu Vinku čestitali su, uz ostale, apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Luigi Pezzuto s djelatnicima u Apostolskoj nuncijaturi u BiH, vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić te brojni svećenici kojima je povjereno vodstvo pojedinih crkvenih institucija ili su djelatni u pastoralu.



Čestitku kardinalu Puljiću uime svih okupljenih uputio je generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić.



Vikar Ćosić kazao je da je „Božić prigoda obnoviti memoriju susreta s Bogom da bi taj događaj sačuvao svoju svježinu i ljepotu i da bismo mi sačuvali osjećaj punine našem životu“.



„Zbog današnjeg načina slavljenja Božića, u opasnosti smo da ne uočimo dva sigurna puta koji vode do Boga. To su, s jedne strane, put ljubavi koji nas potiče da svoj život učinimo svakodnevnim darom Bogu, upravo onako kako se Bog, u Djetetu Isusu, nama darovao, a s druge strane, put poniznosti koja se očituje u većoj otvorenosti, slušanju i uvažavanju drugoga, u brizi za ono što je dobro i izgrađuje, u prihvaćanju kritike, u sposobnosti i volji učiti od drugoga, u spremnosti služiti jedni drugima“, rekao je, uz ostalo, mons. Čosić te kardinalu Puljiću uime svih prisutnih i u svoje ime zaželio čestit Božić i blagoslovljenu novu 2020. godinu.



Pošto je zahvalio svima na dolasku i izrečenim osobnim željama i čestitkama te mons. Ćosiću za zajedničku čestitku, kardinal Puljić u svom je obraćanju kazao da je cijeli čovjekov život hod u susret Gospodinu „koji se rodio kao malo dijete da bi postao Bog s nama“.



„Sada, u međusobnom čestitanju, želimo da i mi zajedno budemo s Bogom. Biti s Bogom znači osloboditi prostor za Boga i osloboditi srce od svake mržnje, predrasude, gorčine, sebičnosti i oholosti. Bog se malenima očituje. Valja poći putem malenosti i poniznosti“, rekao je kardinal Puljić podsjećajući na riječi pape Franje da se Crkva ne smije skrivati.



„Da bi očitovali Rođenoga koga slavimo, valja nadvladati brzinu kojom živimo jer nas ona čini bolesnima. Međutim, ne smijemo pobjeći pred odgovornošću i radom na njivi Gospodnjoj, nego stati za trenutak te sebe naći i osloboditi se nepotrebne trke i žurbe da bi bili sposobni susresti čovjeka i Boga i to nakon što pronađemo sebe u Bogu“, kazao je, uz ostalo, kardinal Puljić te potaknuo sve okupljene da geslo Sinode Vrhbosanske nadbiskupije „Sve obnoviti u Kristu“ ne bude samo parola nego svagdašnji život i svima zaželio čestit Božić, javlja KTA.





(FENA)