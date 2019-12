Ustavni sud RS-a dat će konačnu odluku da li Zakon o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama ugrožava vitalne nacionalne interese hrvatskog i bošnjačkog naroda u tom bh. entitetu.

Ustavni sud RS / 24sata.info

O tom pitanju nije postignuta saglasnost na Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda RS-a, a prethodno ni na sjednici Vijeća naroda.



Pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama pokrenuli su klubovi delegata hrvatskog i bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS.



Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a donio je odluku o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama, koji je usvojila Narodna skupština RS na sjednici 28. novembra 2019. godine.



-Stupanjem na snagu ovog zakona praktično bi bila onemogućena restitucija zemljišta koje je bespravno oduzeto u periodu do 6. aprila 1941. godine, odnosno pod određenim pretpostavkama i na zemljištu oduzetom do 31. decembra 1955. godine. Nesporno je da je u tom periodu, od strane tadašnjih režima, u pravilu bez adekvatne naknade, oduzimano zemljište, čiji su raniji vlasnici i njihovi nasljednici u značajnom broju bile osobe bočnjačke nacionalnosti - upozorili su iz ovog kluba.



Primjena ovog zakona, bez prethodnog donošenja i provedbe propisa o restituciji, dovest će do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, te zbog toga smatraju da ne treba dozvoliti njegovo stupanje na pravnu snagu.



Ukazuju da zakon diskriminira Bošnjake, a time vrijeđa njihov vitalni nacionalni interes posebno u dijelu koji govori da se neće priznati pravo vlasništva na zemljištu koje je uzurpirano prije 31. decembra 1955. godine "u slučaju da je to zemljište uzurpant napustio, odnosno da njegovo boravište nije u RS”, kao i u djelu koji se odnosi na dobrovoljačke kompetencije.



