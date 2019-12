U Narodnoj skupštini RS-a večeras je došlo do incidenta između ministra unutrašnjih poslova RS-a Dragana Lukača i poslanika PDP-a Draška Stanivukovića.

Tokom izlaganja na posebnoj sjednici u vezi s Programom reformi, Lukač je pozvao Stanivukovića da više ne iznosi određene stavove, jer su "njega gađali NATO avioni i da on ne zna šta to znači" te da će ga „složiti” kao i one NATO zastave koje je donio.



Stanivuković se na to pobudnio, a Lukač je reagovao riječima „hajde, priđi, dođi ovamo”.



Potom je Stanivuković prišao Lukaču, koji mu je prvo bacio papire u lice, a zatim ga je odgurnuo rukom.



Sjednica je nakon toga prekinuta, a dobacivanja i teških riječi između vlasti i opozicije ne manjka.



Burna rasprava u Narodnoj skupštini RS-a između predstavnika vlasti i opozicije u vezi s Programom reformi obilježila je i večerašnji rad u entitetskom parlamentu.





