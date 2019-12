U Bosni i Hercegovini danas je bilo oblačno vrijeme sa kišom u većini područja.

Foto: Arhiv

Temperature zraka u 13 sati: Bjelašnica 1; Banja Luka, Ivan Sedlo 9; Gradačac, Livno, Sokolac 10; Bihać, Grude, Prijedor, Široki Brijeg, Trebinje 11; Sanski Most 12; Bugojno, Doboj, Sarajevo, Zenica 13; Bijeljina, Mostar 14; Tuzla 15; Neum 16 i Srebrenica 17 stepeni.



Sutra se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje kiša, a u višim područjima slab snijeg ili susnježica. U Hercegovine kiša uglavnom u jutarnjim satima. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu od 6 do 11, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 8 do 13 stepeni.



U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. U višim dijelovima grada je moguća susnježica ili snijeg. Više padavina se očekuje u jutarnjim satima. U ostatku dana padavine povremene i slabe.Temperatura zraka između 3 i 6 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)