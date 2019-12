Studenti Studija turizma Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru imali su priliku nazočiti predavanju pod nazivom "PR današnjice", uspješne poslovne žene, kolumnistice, političke analitičarke i stručnjakinje za odnose sa javnošću mr. Ivane Marić, priopćeno je sa spomenutog studija.

Foto: FENA - 24sata.info

Ona je studentima prezentirala osnovne postulate odnosa sa javnošću i ulogu ove discipline u turističkoj djelatnosti.

-Današnje doba sa svim dostignućima, posebno tehnološkim, sa sobom nosi velike izazove za mlade ljude. I dok su uzori mladih ranije bili znanstvenici, profesori, piloti i sl. uzori mladih današnjice su osobe upitnih kvaliteta i dostignuća poput: Kim sa Instagrama, James sa Facebooka i čitav niz influensera čija moć bi nestala gašenjem društvenim mreža- naglasila je Marić.

Objasnila je kako na društvenim mrežama sve izgleda tako glamurozno i zabavno, što nema previše dodira s istinskim životima tih ljudi.

Mislim da mlade ljude nismo dovoljno pripremili na probleme s kojima se suočavaju. Nismo ih naučili da umjesto što gledaju šta drugi ima, da se fokusiraju na ono što oni imaju. Ali kako ćemo njih to naučiti kad se i mi isto ponašamo što je posebno vidljivo na primjeru našeg odnosa prema državi. Umjesto da ističemo sve prednosti koje Bosna i Hercegovina ima, da to koristimo za razvoj i napredak, mi se takmičimo u tome ko će situaciju prikazati gorom i bezizlaznijom. Pri tome koristimo svaku priliku da mlade tretiramo kao osobe s posebnim potrebama, koje učimo da se ne bore za svoja prava i ono što žele, već da je to obveza države te koje učimo da posao čekaju umjesto da ga traže i kojima stalno ponavljamo da su ludi ako planiraju ostati ovdje jer su 'svi pametni ljudi napustili BiH' – navela je Marić.

-Budući da za turističku djelatnost vrijedi prefiks multidisciplinarnosti, Studij turizma će nastojati da i u budućnosti nastavi s pozitivnom praksom ugošćavanja uspješnih poslovnih ljudi iz različitih oblasti, te na taj način unaprijedi kvalitet obrazovnog procesa- kazala je voditeljica Studija turizma Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, doc. dr. Irma Dedić.

( FENA)