Vlada Kantona Sarajevo danas je na telefonskoj sjednici donijela odluku o ukidanju epizode „Upozorenje“ u svim zonama Kantona Sarajevo, u kojima se primjenjuje Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS, zbog pada koncentracija zagađujućih čestica u zraku.

Iz istog razloga, Stručni tim za koordinaciju i nadzor provedbe pomenutog Plana ukinuo je i epizodu „Pripravnost“.



Obje odluke donesene su na osnovu prognoze vremena Federalnog hidrometeorološkog zavoda, koji u narednim danima najavljuje oblačno vrijeme sa kišom i umjerenim do jakim vjetrom, uz povremene olujne udare.



- Zbog nepredvidivih ponašanja atmosfere i veoma nekarakterističnih meteo prilika za ovaj period godine, prognostički modeli nisu mogli najaviti promjenu vremena, a do koje je došlo sinoć - kaže se, između ostalog, u Izvještaju Stručnog tijela.



Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe neočekivani nagli pad koncentracija, prema kojima su prosječne dnevne koncentracije PM10 čestičnih tvari u zraku izmjerene danas do 10 sati bile ispod propisanih graničnih vrijednosti za ovu supstancu, i to: Vijećnica 16,74, Otoka 17,1 i Ilijaš 22,29µg/m3.



Iz Vlade i Stručnog tijela ističu kako se ukidanjem ovih epizoda prestaju primjenjivati i sve mjere koje su obveznici bili dužni provoditi tokom njihovog trajanja.



U skladu sa Planom interventnih mjera, Stručno tijelo će nastaviti kontinuirano pratiti stanje kvaliteta zraka te obavještavati građane o svim eventualnim promjenama, saopćila je Press služba KS.



