Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH podržao je Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu u ukupnom iznosu od skoro 1,8 milijardi KM, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

Za budžet je od prisutnih 14 delegata glasalo njih 13, i to po četiri iz Kluba bošnjačkog naroda, Kluba srpskog naroda i pet iz Kluba hrvatskog naroda. Protiv je bio Denis Bećirović (SDP), koji je kazao da je protiv zakona o budžetu, između ostalog, i zbog toga što je Ministarstvu sigurnosti smanjen iznos sredstava, i to, kako je kazao, u alarmantnoj situaciji kad zemlju trese migrantska kriza i kada nedostaje najmanje 500 graničnih policajaca.



Zlatko Miletić (DF), delegat iz Kluba hrvatskog naroda, ukazao je na, prema njegovim riječima, nenamjensko trošenje budžetske rezerve te na nelogičnosti da se iz tih sredstava nekom oboljelom građaninu daje pomoć u iznosu od 500 KM, a s druge strane, nekim osobama za izdavanje knjiga izdvaja se mnogo više para.



Miletić je pitao i hoće li sredstva namijenjena za Ministarstvo sigurnosti, kao akciona sredstva za ublažavanje migranstke krize, koja nisu isplaćena u ovoj godini, biti isplaćena u narednoj godini, što je neophodno da se ovaj problem konačno počne rješavati.



Ovaj prijedlog zakona Domu naroda PSBiH Zastupnički dom PSBiH usvojio je ove sedmice sa 31 glasom. Podsjećamo, zbog blokada u radu Parlamenta institucije su finansirane na osnovu odluke o privremenom finansiranju.



Delegati su usvojili i Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017., zatim Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2017., čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH, kao i Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018., a za istu godinu usvojen je Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta.



Ovogodišnji budžet usvojen je u iznosu koji je utvrdilo Fiskalno vijeće, što znači 966 miliona KM. Kako je ranije rečeno, to je 16 miliona više nego što je bio budžet za 2018. godinu, a servisiranje vanjskog duga iznosi 825,76 miliona KM i manje je za 178,30 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.



U strukturi prihoda dominira zahvatanje s jedinstvenog računa u identičnom iznosu (750 miliona KM) kao i prethodnih godina. Povećanjem budžeta za 16 miliona KM osigurana su sredstva za povećanje plaća policajcima u skladu s ranijim odlukama Parlamentarne skupštine BiH.



Državnim službenicima i zaposlenicima u institucijama BiH topli obrok bit će vraćen na nivo iz 2012. godine, kad je sa osam KM smanjen na šest KM, čime su ispoštovani sindikalni zahtjevi. Izuzetak su izabrane i imenovane osobe na nivou BiH, čiji topli obrok ostaje šest KM.



Ukupni rashodi institucija Bosne i Hercegovine i servisiranje vanjskog duga BiH iznose 1,79 milijardi KM i, u odnosu na 2018. godinu, manji su za osam posto, odnosno 162,30 miliona KM.



Usvajanju budžeta te međunarodnih sporazuma prethodile su sjednice Komisije za finansije i budžet, Ustavnopravne komisije i Komisije za vanjsku trgovinu i carine.



Predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet Dušanka Majkić kazala je da je na sjednici Komisije usaglašeno da se iz teksta obrazloženja Zakona o budžetu iz rečenice: "Prilagođavanje programa i aktivnosti Ministarstva odbrane BiH i drugih resornih ministarstava uključenih u implementaciju prijema Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PT) i pristupanje NATO-u", dio koji se odnosi na NATO, preinači u "i druge oblike saradnje s NATO-om".



Delegati su usvojili i brojne međunarodni sporazume koje je ranije utvrdilo Vijeće ministara BiH, a koji su bili na čekanju duže od godinu zbog blokada u radu Parlamenta BiH. Ovi sporazumi vriejdni su više od milijardu eura,a namijenjeni su za realizaciju infrastrukturnih projekata poput izgradnje cesta.



