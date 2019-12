Sud Bosne i Hercegovine odredio pritvor Emiru Ališiću, Seadu Kasupoviću, Miralemu Berbiću, Jasminu Keseroviću i Hamzi Labidiju, osumnjičenim IDIL-ovcima, koji su sinoć deportovani iz Sirije u Bosnu i Hercegovinu.

Saopćenje Suda BiH prenosimo u cijelosti:



• U odnosu na osumnjičenog Emira Ališića (S1 2 K 022881 16 Krn) stavljeno je van snage rješenje Suda BiH za određivanje pritvora, od 30.08.2016. godine. Istovremeno je osumnjičenom Emiru Ališiću određen pritvor koji, po ovom rješenju, može trajati najduže mjesec dana od dana lišenja slobode 19.12.2019. godine, odnosno do 19.01.2020. godine ili do druge odluke Suda. Pritvor je određen zbog postojanja posebnog pritvorskog razloga propisanog članom 132. stav 1. tačka a) ZKP BiH, odnosno zbog opasnosti od bjekstva;



• U odnosu na osumnjičenog Seada Kasupovića (S1 2 K 020784 16 Krn) stavljeno je van snage rješenje Suda BiH za određivanje pritvora od 10.02.2016. godine. Istovremeno je osumnjičenom Seadu Kasupoviću određen pritvor koji, po ovom rješenju, može trajati najduže mjesec dana od dana lišenja slobode 19.12.2019. godine, odnosno do 19.01.2020. godine ili do druge odluke Suda. Pritvor je određen zbog postojanja posebnog pritvorskog razloga propisanog članom 132. stav 1. tačka a) ZKP BiH, odnosno zbog opasnosti od bjekstva;



• U odnosu na osumnjičenog Miralema Berbića (S1 2K 023230 16 Krn) stavljeno je van snage rješenje Suda BiH za određivanje pritvora od 14.10.2016. godine. Istovremeno je osumnjičenom Miralemu Berbiću određen pritvor koji, po ovom rješenju, može trajati najduže mjesec dana od dana lišenja slobode 19.12.2019. godine, odnosno do 19.01.2020. godine ili do druge odluke Suda. Pritvor je određen zbog postojanja posebnog pritvorskog razloga propisanog članom 132. stav 1. tačka a) ZKP BiH, odnosno zbog opasnosti od bjekstva.



• U odnosu na osumnjičenog Jasmina Keserovića (S1 2K 019812 15 Krn) stavljeno je van snage rješenje Suda BiH za određivanje pritvora od 20.10.2015. godine. Istovremeno je osumnjičenom Jasminu Keseroviću određen pritvor koji, po ovom rješenju, može trajati najduže mjesec dana od dana lišenja slobode 19.12.2019. godine, odnosno do 19.01.2020. godine ili do druge odluke Suda. Pritvor je određen zbog postojanja posebnog pritvorskog razloga propisanog članom 132. stav 1. tačka a) ZKP BiH, odnosno zbog opasnosti od bjekstva.



• U odnosu na osumnjičenog Hamzu Labidia (S12 K 024811 17 Krn) stavljeno je van snage rješenje Suda BiH za određivanje pritvora od 4.4.2017. godine za određivanje pritvora. Istovremeno je osumnjičenom Hamzi Labidi određen pritvor koji, po ovom rješenju, može trajati najduže mjesec dana od dana lišenja slobode 19.12.2019. godine, odnosno do 19.01.2020. godine ili do druge odluke Suda. Pritvor je određen zbog postojanja posebnog pritvorskog razloga propisanog članom 132. stav 1. tačka a) ZKP BiH, odnosno zbog opasnosti od bjekstva.



