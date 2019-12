Predsjednik Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta David McAllister upozorio je bh. političare da je vrijeme da se suoče sa svojim dužnostima prema građanima i konačno pokažu odgovornost.

David McAllister / 24sata.info

- Više nema vremena za gubljenje dok BiH nastavlja da zaostaje među zemljama s najmanjim BDP-om po glavni stanovnika u Evropi - kazao je on u intervju za današnji Dnevni avaz.



Nakon 14 mjeseci od izbora BiH će dobiti izvršnu vlast, a McAllister je pozdravio sve konstruktivne korake koji vode do deblokade institucija BiH i olakšavaju donošenje odluka na svim nivoima.



- Potvrda Zorana Tegeltije kao šefa Vijeća ministara i formiranje vlasti na nivou BiH su dobrodošli koraci. Usvajanje budžeta, provođenje programa socijalno-eko-nomske reforme i rješavanje problema migracijske krize, samo su neki od hitnih zadataka kojima se mora pozabaviti nova vlast. Evropska budućnost BiH je na plećima građana i njenoj mladosti - rekao je.



Izrazio je duboko razočaranje odlukom Vijeća EU da prolongira početak pristupnih pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom.



- Odgovor "ne" je strateška greška koja, na kraju krajeva, utječe i na kredibilitet EU i šalje negativnu poruku drugim zemljama kandidatima. Također bi mogla omogućiti ostalim stranim akterima, čija aktivnost možda nije u skladu s vrijednostima i interesima EU, da se intenzivnije uključe u regiju. Za novi Evropski parlament i Komisiju u toku narednih pet godina proširenje ostaje ključni prioritet. Evropski parlament slaže se s potrebom poboljšanja procesa, ali nikako ne zamjenjuje konačni cilj punopravnog članstva zemalja zapadnog Balkana u EU kada one ispunjavaju kriterije za članstvo - kazao je McAllister za "Avaz".



(FENA)