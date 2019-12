Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH Milan Tegeltija smatra da je pravosuđe u BiH istrgnuto iz ralja politike, ali da se ponovo pokušava preuzeti kontrola.

Milan Tegeltija / 24sata.info

Tegeltija je nakon sjednice VSTS-a rekao novinarima da su članovi ovog tijela danas razgovarali o Izvještaju njemačkog pravnog eksperta Rajnharda Pribea o stanju pravosuđa u BiH, koga je imenovala Evropska komisija, kao i pitanjima imovinskih kartona sudija i tužilaca, te imenovanjima u pravosudnim institucijama u BiH.



On je ustvrdio da se u Pribeovom izvještaju ne govori da je pravosuđe politizovano.



"Govori se da postoji percepcija kod građana da je pravosuđe politizovano. Ja ne mogu da komentarišem percepcije, ali moj pogled je dijametralno suprotan. Smatram da je pravosuđe istrgnuto iz ralja politike i da se ponovo pokušava preuzeti kontrola", rekjao je Tegeltija.



On je dodao da će Pribeov izvještaj biti poslat nadležnim organima.



Tegeltija je rekao da je tokom sjednice razgovarano i o pitanju imovinskih kartona sudija i tužilaca.



"Pitanje imovinskih kartona nosilaca pravosudnih funkcija pitanje je integriteta pravosuđa u cjelini... I sama Evropska komisija stavila je prioritet na rješavanje imovinskih kartona sudija i tužilaca i mi smo ih stavili u svoje prioritete", naveo je predsjednik VSTS BiH.



Na pitanje novinara zašto se na pravosudne funkcije imenuju lica koja nisu prvorangirana, Tegeltija je rekao da za to postoji više razloga.



Prema njegovim riječima, najvažniji razlog jeste činjenica koja proizilazi iz ustavne naredbe, prema kojoj VSTS prilikom imenovanja mora da vodi računa o etničkoj zastupljenosti.



"To je ustavna obaveza koju ne možemo da zanemarimo dok god ona postoji", zaključio je Tegeltija



(SRNA)