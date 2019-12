Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i JP Autoceste FBiH objavili su u srijedu, 18. prosinca, obavijest o raspisivanju tendera za izgradnju dionica Ovčari-Tunel Prenj-Mostar sjever dužine 35 kilometara te Mostar sjever-Mostar jug dužine 15 kilometara, čime je započeta procedura odabira izvođača za izgradnju tih dionica.

Foto: Fena

Nabavka radova za izgradnju vršit će se po principu Žutog FIDIC-a uz elemente Zelenog FIDIC-a kako bi se u pogledu konačne cijene izgradnje rizik investitora smanjio na minimum.



Na cijeloj dionici od Ovčara do petlje Mostar jug gradit će se deset mostova, dvanaest tunela i dvije petlje, a najsloženiji građevinski poduhvat na ovoj dionici je tunel Prenj, priopćeno je iz JP-a Autoceste FBiH.



Dužina tunela po idejnom projektu iznosi 10.165 kilometara što ga čini najdužim tunelom u regiji, a zbog velike dužine prilikom projektiranja i izgradnje te kasnije eksploatacije tunela, bit će nužno primijeniti posebne mjere sigurnosti u tunelima u skladu s Direktivom 2004/54/EC, navodi se u priopćenju.



Autoceste Federacije BiH osigurale su kroz suradnju s financijskim institucijama za financiranje izgradnje navedene dionice ponudu za zajedničko financiranje Europske investicijske banke (EIB) i EBRD-a u iznosu od 600 milijuna eura, a uz ovakav financijski aranžman otvara se i mogućnost aplikacije za bespovratna EU sredstva u iznosu do 120 milijuna eura.



Također, za dionicu Mostar sjever-Mostar jug osigurana je ponuda za zajedničko financiranje od konzorcija domaćih banaka i EBRD-a u ukupnom iznosu od 240 milijuna eura, što otvara mogućnost aplikacije za bespovratna EU sredstva u iznosu do 12 miliona eura, navode iz Autocesta FBiH.



(FENA)