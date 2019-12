U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i ponegdje centralnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Dnevna temperatura kretaće se od osam do 15, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih, u Sarajevu do 12. U naredna tri dana neznatno niže temperature.



U petak se prognozira pretežno oblačno vrijeme na području Hercegovine i jugozapada Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima jača kiša u Hercegovini, slabija u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Tokom dana lokalno slaba kiša u Hercegovini. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Tokom noći na subotu dalje jačanje juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između četiri i devet, na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17 stepeni.



Prvog dana vikenda, u subotu, prognozira se pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Obilne padavine u Hercegovini. Jako jugo prijepodne, sa olujnim udarima. U drugoj polovini dana slabljenje vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između sedam i 13. Najviša dnevna temperatura zraka između 10 i 16 stepeni.



U nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Glavnina padavina u Hercegovini. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između dva i sedam stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između šest i 11 stepeni, na jugu zemlje do 15.



Pretežno oblačno vrijeme povremeno sa slabom kišom prognozira se i početkom iduće sedmice. Na planinama sa slabim snijegom. Poslijepodne prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa zapada. Jutarnja temperatura od nula do pet, na jugu do osam, a dnevna od pet do 11, na jugu do 14 stepeni.



(AA)