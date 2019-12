Njemački bokser bh. korijena Adnan Ćatić, odnosno Felix Sturm, bit će pušten da se brani sa slobode. To je odlučeno danas na regionlnom sudu u Kolnu, a za to će bokser, kako piše Bild, morati platiti kauciju od 300.000 eura.

Adnan ĆAtić / 24sata.info

Do Božića bi trebao položiti kauciju, a čim to učini bit će pušten na slobodu pod uvjetom da ne našušta Njemačku.



Ukoliko izmiri poreske dugove, Ćatić bi trebao nastaviti i boksersku karijeru. To je bio jedan od uvjeta Tužilaštva za puštanje boksera na slobodu.



Podsjećamo, Felix Sturm je optužen za utaju poreza od 5,8 miliona eura, a advokati kažu kako je u pitanju iznos od 2.2 miliona eura.



(Avaz)