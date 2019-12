Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbili su da po hitnom zakonodavnom postupku razmatraju izmjene Krivičnog zakona koje se tiču preciznijeg definiranja krivičnog djela terorizma, kao i izmjene Zakona o putnim ispravama.

Foto: FENA

Tako će se Kolegij naknadno izjašnjavati o izmjenama Zakona o krivičnom postupku koje se tiču krivičnog djela terorizma, uključujući zloupotrebu informacionih tehnologija, interneta i drugih mreža, te putovanja i boravak u drugoj zemlji u svrhu terorističkih aktivnosti, kao i obuku za izvođenje terorističke aktivnosti.

Izmjene Zakona o putnim ispravama bit će razmatrane u redovnom zakonodavnom postupku, a poslanik Saveza za bolju budućnost (SBB) Damir Arnaut, koji je predlagač tih izmjena, kazao je da one precizno definiraju da se putna isprava neće izdati onima koji nisu izmirili imovinsko-pravne obaveze, odnosno platili alimentaciju.

- U BiH to je veliki problem. Prema nekim procjenama, 70 posto djece ne dobija alimentaciju, a zbog toga ističem da su u pitanju prevashodno prava djece i to je u skladu sa svjetskom praksom - pojasnio je.

Poslanici su razmatrali i Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, u drugom čitanju, što je jedan od pet reformskih zakona kojima se unapređuje finansijska stabilnost u BiH i vrši usklađivanje ovog zakona sa odgovarajućim direktivama Evropske unije.

Novim zakonom omogućena je bolja zaštita deponenata prilikom transformacije banaka u BiH, te uvedena mogućnost restrukturiranja banaka. Propisano je da banke koje dobiju dozvolu za rad od entitetskih agencija za bankarstvo automatski ulaze u proces osiguranja depozita.

To znači da svaka nova banka koja dobije licencu za rad od entitetskih agencija za bankarstvo automatski postaje članica programa osiguranja depozita, što do sada nije bio slučaj. Novim zakonom skraćuje se rok u slučaju isplate osiguranje i to na rok od 20 radnih dana, a do sada je to bilo 60 radnih dana.

Poslanica Partije demokratskog progresa (PDP) Mira Pekić podsjetila je da je zakon potrebno donijeti jer je oko 400 miliona KM javnih sredstava izgubljeno zbog propadanja banaka, prvenstveno u Republici Srpskoj, što je uzdrmalo finansijski sektor tog entiteta.

Poslanici su danas trebali zajednički raspravljati o četiri tačke dnevnog reda koje se tiču izvještaja o izvršenju budžeta za 2017. i 2018. godinu, te izvještaja o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta za 2017. i 2018. godinu, ali nije bilo prijavljenih za raspravu.

O tačkama dnevnog reda poslanici će se izjašnjavati kada obave raspravu o svim temama današnje sjednice.

( FENA)