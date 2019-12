Potvrđeno je pisanje "Avaza" da je Sud BiH prihvatio tužbu advokata o predmetu Fatih Keskin, kojim je poništeno rješenje Ministarstva sigurnosti o njegovoj deportaciji.

Fatih Keskin / 24sata.info

Danas je advokatsko društvo "Ademović, Nožica i partneri" potvrdilo da su zaprimili presudu Suda BiH u upravnom sporu tužitelja Fatiha Keskina protiv Ministarstva sigurnosti BiH.



- Ističemo kako je predmetnom presudom uvažena tužba Fatiha Keskina, te je poništeno i konačno rješenje i prvostepeno rješenje Ministarstva sigurnosti - Službe za poslove sa strancima, a na osnovu kojih rješenja je Keskin i stavljen pod nadzor u Imigracioni centar. Istom presudom predmet je vraćen prvostepenom organu na ponovno odlučivanje - saopćili su advokati.



U obrazloženju predmetne presude Sud BiH izričito navodi da dostavljanje akta Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA), "koja samo paušalno navodi da neka osoba predstavlja prijetnju po nacionalnu sigurnost BiH" nedostatna je da bi Sud uopće mogao donijeti svoj zaključak o pravilnosti takve kvalifikacije.



- Osim toga, Sud BiH u obrazloženju svoje presude navodi da Ministarstvo sigurnosti BiH – Služba za poslove sa strancima uopće nije utvrđivalo činjenice, već se samo pozvalo na navedeni izvještaj OSA-e. U isti izvještaj OSA–e neposredan uvid izvršilo je i Vijeće Suda BiH, a koje na osnovu predmetnog akta OSA-e nije moglo ocijeniti, niti ponuditi odgovor, zbog čega je gospodin Keskin prijetnja po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine - kazali su iz Advokatskog društva "Ademović, Nožica i partneri".



U prvoj izjavi nakon što je večeras izašao iz Imigracionog centra u Istočnom Sarajevu zahvalio se svima koji su mu bili podrška u ovoj teškoj situaciji.



- Zadovoljan sam odlukom Suda BiH da me oslobode i advokatima - rekao je Keskin.



Istakao je da ne zna zbog čega je uhapšen, je li to uslijedilo nakon pritiska Turske i ima li to veze sa tzv. Gulenovcima.



- Jedno jutro su me uhapsili i doveli ovdje, a nemam nikakve kontakte s njima. Ja sam obični profesor i direktor škole - kazao je Keskin.



(Avaz)