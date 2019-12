Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU) oštro osuđuje i u potpunosti odbacuje izjave predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine izrečene 14. decembra 2019. u Centralnom dnevniku na Face TV-u na račun generalnog sekretara BANU-a, akademika Muamera Zukorlića, ocjenjujući ih tendencioznim i neutemeljenim, navodi se u saopćenju BANU-a.

-Akademik Muamer Zukorlić je jedan od ključnih osnivača Akademije i najzaslužniji za njen opstanak i uspjeh. Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti je vlasništvo svih Bošnjaka a ne jednog člana ili njenih osnivača.



Iznenađujuće je koliko su mržnja i ostrašćenost zaslijepile prvog čovjeka države Bosne i Hercegovine koji se, ničim izazvan, obrušio na Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti i time pokazao koliko je moguće zloupotrijebiti najvišu državnu funkciju i iz srca Sarajeva napasti jednu od najznačajnijih nacionalnih institucija Bošnjaka u Bosni i svijetu.



Nije nam do kraja jasno šta je u pozadini ovakvog izliva neprijateljstva i to od osobe koja sebe predstavlja pripadnikom građanske opcije, pacifistom i navodno velikim patriotom Bosne.



Ovakvim izjavama i ponašanjem Komšić je pokazao svoje pravo lice i nedvosmislen ideološki šovinizam prema autentičnim bošnjačkim vrijednostima.



Insistiranjem na diferenciji dva sistema, Komšić ne skriva uvjerenje da će fascinirati bosansku pa i bošnjačku javnost ukazujući na navodnu opasnost od koncepta vrijednosti koju predstavlja akademik Muamer Zukorlić.



Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti se zahvaljuje Vladi Kantona Sarajevo što je prva u odnosu na sve političke i državne faktore prepoznala društvenu važnost ove Akademije i određenim budžetskim sredstvima podržala njen rad i njene projekte.



Uvjereni smo da su vremena ideološke stigmatizacije daleko iza nas te da će građani Bosne i Hercegovine a posebno Bošnjaci prepoznati i osuditi one koji su se drznuli da sa vrha države iz samog Sarajeva napadaju i ugrožavaju Bošnjake i bošnjačke institucije - stoji u saopćenju BANU-a.



(24sata.info)