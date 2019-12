Nakon što je Dragan Bursać, ugledni bosanskohercegovački novinar, insinuirao u kolumni za Radio Sarajevo da su ga Željko Komšić i članovi Demokratske fronte kvalificirali kao četnika zbog njegovih negativnih osvrta na koalicioni sporazum SDA, DF-a i SBB-a, reagovao je Nihad Hebibović, savjetnik za medije člana Predsjedništva BiH Željka Komšića.

Gospodin Dragan Bursać zaobilazi istinu, o onome šta sam ga pitao i šta sam mu kazao. Na vrlo pristojan način uz puno uvažavanje sam mu se obratio. Kazao sam da je njegovo pravo da o datoj političkoj temi piše što god želi. Međutim, stvar je u tome što gospodin Bursać smatra za nedopustivo da ga obavljajući svoj posao pitam gdje je to predsjednik Komšić ili bilo ko iz DF- rekao da je on četnik. Gospodin Bursać je kazao da to pišu nekakvi botovi.



Onda sam mu naveo kontraprimjer. Zamislite gospodine Bursać da mi Vama pripisujemo komentare ljudi na Vašem facebook profilu, kako bi to izgledalo. Bursać je kazao da mi to ne možemo raditi, s čim sam se ja složio. Lijepo sam gospodinu Bursaću kazao da nije fer u jednom negativno intoniranom tekstu insinuirati predsjedniku Komšiću da nekoga, pa u ovom slučaju Dragana Bursaća naziva četnikom, jer će to čitaoci i javnost pogrešno shvatiti. Na sve to gospodin Bursać se arogantno nasmijao i prekinuo razgovor.



Što se tiče toga odakle mi njegov broj. Pa zvao sam Vas gospodine Bursać dok sam radio kao novinar više puta. Lijepo smo sarađivali.



Ne znam od čega Bursać traži zaštitu. Osim možda od samog sebe, stoji u saopštenju.



