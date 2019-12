Nova sistematizacija radnih mjesta uposlenika Aluminija d.d. Mostar, po kojoj će svim preostalim radnicima biti isplaćene otpremnine te će oni zatim biti proglašeni tehnološkim viškom, potvrđena je na sjednici Nadzornog odbora Aluminija održanoj u ponedjeljak u Mostaru.

Foto: Fena

Predsjednik Nadzornog odbora Aluminija Zdenko Klepić kazao je kako je na ovoj sjednici, među ostalim, razmatrana i ponuda Abraham grupe.



- Ova ponuda bila je vezana za najam Aluminija, odnosno njegov pogon. Podržali smo biznis model u svezi oživljavanja i nastavka proizvodnje, novih investicija i zapošljavanja djelatnika. Zatražili smo doradu i izmjenu ponude u dijelu pravnog modela ponude koji se, među ostalim, odnosi i na rokove, kao i visinu najma, odnosno zakupnine te pravnog odnosa sa sadašnjim Aluminijem u vezi s najmom - kazao je Klepić.



Dodao je također kako je Nadzorni odbor zatražio da se iz ponude izdvoje svi zahtjevi koji se odnose na razne razine vlasti, a kojih, kako kaže, ima puno.



- Rješavanje tih zahtjeva nije u nadležnosti Uprave niti Odbora. Također smo zaključili da podržavamo dijelove zahtjeva i apeliramo da se sve razine vlasti na koje se ovi zahtjevi odnose, sukladno propisima i nadležnostima, stave u funkciju očuvanja radnih mjesta i pokretanja proizvodnje i Aluminija - naveo je Klepić.



Nadzorni odbor Aluminija zatražio je da se fokus ponude stavi na aktiviranje ljevaonice.



- Zatražili smo to radi žurnosti stavljanja u funkciju ljevaonice i proizvodnje te očuvanja opreme i angažiranja zaposlenika, jer sve ostalo zahtjeva neke duže rokove, dok je aktiviranje ljevaonice moguće žurno i želimo da na tome bude fokus ponude. Zadužili smo Upravu Aluminija da od Abraham grupe žurno zatraži nastavak razgovora s ciljem korekcija ponude u naznačenom smislu - kazao je Klepić nakon završetka sjednice na kojoj su osim članova Odbora bila i dva predstavnika zaposlenika.



Inženjer u pogonu elektrolize Emil Ćorić kazao je kako je ponuda Abraham grupe za djelatnike Aluminija bila vrlo prihvatljiva.



- U prvom koraku garantirano je zapošljavanje između 170 i 190 djelatnika, pokretanje ljevaonice, a ako bi se u nekim drugim rokovima uspostavili odgovarajući uvjeti, zaposlilo bi se još oko 100 djelatnika u anodama. U punom kapacitetu, kako stoji u projekcijama Abraham grupe, bilo bi oko 1 000 djelatnika - kazao je Ćorić.



Abraham grupa planirala je uložiti, navodi Ćorić, ukupno oko 550 milijuna eura za izgradnju vjetroparka i solarne elektrane.



- Za početak bi uložili oko pet i pol milijuna maraka plus 15 milijuna za kupovinu sirovina koje bi zatim pretapali i prodavali. Tvornica bi funkcionirala na način da bi Aluminij iznajmio čitav svoj pogon, Abraham grupa bi plaćala najam s kojim bi se nadalje plaćali dugovi Aluminija koji trenutno iznose oko 400 milijuna maraka. Nadzorni odbor primio je tu ponudu, ali zbog nekih pravnih razloga uopće nisu glasali o njoj. Njihovo objašnjenje je da u navedenoj ponudi postoje stvari za koje Odbor nije nadležan jer se u njoj referira na Vijeće ministara, Vladu i neke druge instance i ne žele u tome sudjelovati - kazao je Ćorić.



Od svega što se nalazilo u ponudi, dodaje, uposlenici vide samo radna mjesta.



- Mi želimo raditi i želimo da ova tvornica radi, makar to za početak bilo i 150 ljudi, ali izgleda da će nas vrijeme uništiti. Mislim da je Vlada FBiH trebala dati više i potruditi se na način da iskoristi sve svoje mogućnosti kako bi dala što bolju ponudu ovim ljudima koji žele uložiti svoj novac u Aluminij te kako bi i Nadzorni odbor trebao dati sve od sebe da podigne cijelu ovu priču na veću razinu, jer Aluminij bi trebao biti zamašnjak proizvodnje u cijeloj Hercegovini, a ne da na kraju postanemo grad duhova - istaknuo je Ćorić.



Proizvodni pogoni mostarskog Aluminija zaustavljeni su 10. srpnja nakon što je poduzeće iskopčano s električne mreže zbog nagomilanih dugova, a do 31. prosinca gotovo svi uposlenici ovog društva dobit će otkaze, dok će manji broj čuvara još neko vrijeme osiguravati područje Aluminija.





(FENA)