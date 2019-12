Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić potvrdio je danas novinarima u Sarajevu da će biti novi ministar sigurnosti BiH.

Foto: 24sata.info

- Gospodin Izetbegović, pa i gospodin Komšić i ja smo procijenili da u trenutku kada je zaista izuzetno teška politička situacija u BiH, treba se ponašati odgovorno i nesebično. Vi imate situaciju da se Hrvatska i Srbija takmiče u naoružavanju. Imate situaciju da iz Srbije, pa i iz RS-a dolaze glasovi da je to jedna teritorija. Imate situaciju da Albanija i Kosovo ukidaju granice. Imate situaciju da neko migrante u ogromnim talasima šalje u ovu zemlju, pa možda i u EU – rekao je Radončić nakon sjednice Predsjedništva SBB-a.

U takvoj situaciji, kako je kazao, ostaviti Bošnjake bez minimalnog jedinstva i bez onog što se „zove građanski koncept gospodina Komšića, za nas bi bilo neodgovorno“, prenose Vijesti.ba.

- Ako je ko patio od zloupotrebe vladajuće stranke SDA, patio sam ja. Ali, vi kao odgovoran čovjek nemate pravo da svoju sujetu stavite ispred interesa BiH i građana. Tako da ću ja biti, naravno ako to potvrdi Predstavnički dom, ministar sigurnosti BiH - poručio je Radončić.

Radončić je potvrdio i da je državni poslanik Damir Arnaut podnio ostaku na poziciju u Predsjedništvu te stranke zbog neslaganja sa odlukom o rekonstrukciji Vlade Kantona Sarajevo.

Radončić je kazao da je Arnaut na sjednici Predsjedništva izjavio kako je imao sastanak sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

- Ja lično poznajem gospodina ambasadora i čvrsto vjerujem da se to nije dogodilo. Čisto sumnjam da su britanski i američki ambasador kao jako iskusne diplomate, kao zemlje koje puno pomažu BiH, kao zemlje koje se nikada nisu miješale u formiranje vlasti na način da imaju svoje favorite i da narađuju ko će činit

- On je meni na izlasku rekao da ostaje član SBB-a. On nema izborni legitimitet kao gospodin Zvizdić. On je ušao sa kompezacijske liste. On ima obavezu da provodi politiku SBB-a – kazao je Radončić.

Na pitanje ima li kao novi ministar sigurnosti BiH rješenje za migrantsku krizu, Radončić je kazao da ima, ali da ne bi prejudicirao, „da sačekamo šta će se dešavati“.

- Koliko vidim, nažalost, tih ozbiljnih, multidisciplinarnih planova nema. Tu moraju da rade sva ministarstva, svi nivoi vlasti - državna, entitetske, kantonalne, općinske i mislim da ćemo tu imati svi zajedno puno posla - rekao je Radončić.

Novinarsko pitanje bilo je i koji su naredni koraci kada je u pitanju rekonstrukcija Vlade Kantona Sarajevo.

- Vidjeli ste gospodina Konakovića. On je rekao da mi nemamo dovoljno ruku. A onda se ja pitam zašto onda tolika nervoza? Zašto je Damir danas želio da istupi s mjesta potpredsjednika SBB-a ako mi nemamo tih 18 ruku? Zašto gospodin Konaković i druga gospoda toliko javno, da ne kažem kukaju, problematiziraju tu stvar, ako su sigurni da nemamo većinu? Da su sigurni, rekli bi - šta nas briga šta pričaju Radončić, Izetbegović i Komšić, mi nastavljamo po svome - da kupujemo helikoptere itd. - dodao je Radončić, prenose Vijesti.ba.

(24sata.info)