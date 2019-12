Projekt "Cat“, kojeg provodi Omladinski resursni centar Tuzla, okupio je mlade iz cijele BiH u borbi protiv radikalnog razmišljanja, mržnje, predrasuda i terorizma.

Foto: FENA - 24sata.info

Mladi iz Brčkog, Tuzle, Bijeljine i Foče, koji učestvuju u ovom projektu, žele kroz društvene mreže i online platforme promovirati omladinski aktivizam kao metod promjena u bh. društvu, gdje je, po njihovom mišljenju, i dalje prisutno dosta predrasuda i radikalnog razmišljanja.

Slobodan Blagovčanin iz Omladinskog resursnog centra Tuzla u razgovoru za Fenu kaže da najveća odgovornost za mržnju drugog i drugačijeg leži u našem postkonfliktnom sistemu te ističe da obrazovni sistem mora imati bolje mehanizme prevencije.

-Međutim, to je s druge strane jako teško očekivati s obzirom da imamo još uvijek profesore koji su prošli kroz rat. To su nerijetko ljudi na koje je ratna propaganda utjecala i promijenili su svoje stavove prema dugim etnijama i nacijama. Plašim se da je slično razmišljanje i kod jednog dijela roditelja, ali u posljednje vrijeme naš 'Cat' projekt je usmjeren na mlade roditelje, jer su to ljudi koji rat nisu osjetili na vlastitoj koži, a imat će veliki utjecaj na svijest generacija koje dolaze – smatra Blagovčanin.

Gimnazijalac Adnan Karamujić iz Brčkog ističe da mladi u ovom gradu provode brojne akcije u borbi protiv mržnje, a prije svega križaju grafite kojih je u Brčkom još mnogo, a tiču se mržnje prema drugom i drugačijem.

-Naše tri ulične akcije su veoma uspješno realizovane. Prva se ticala ankete među našim građanima po pitanju uvredljivih grafita koji su očit problem u našoj lokalnoj zajednici. U našoj drugoj uličnoj akciji smo iznijeli odštampane primjere tih grafita i naišli na različite i pomiješane reakcije građana. Također, u trećoj akciji smo uradili jedan jako lijep mural u gradu s jednom lijepom porukom 'Ne furaj nacionalizam' – kaže Karamujić, dodajući kako je jako dobro da mladi počinju razmišljati svojom glavom i ne slijede trendove starijih.

Petar Vidović, student treće godine Medicinskog fakulteta u Foči, naglašava da su mladi u tom gradu prepušteni sami sebi te da ih se uglavnom kroz nevladin sektor ili ulične kampanje educira o borbi protiv fašizma.

-Mladi u Foči su preokupirani nekim drugim problemima i ne mogu se posvetiti toliko drugim stvarima kao što su umjetnost, edukacija. Fakulteti koje imamo služe samo da se bukvalno 'štancaju' diplome, da se stiču zvanja bez ikakvih motiva. Samo da se postane pop ili doktor. U pozadini je uvijek priča da se mladi nemaju čime baviti, da zapostavljeni, da su se primorani baviti delikventnim stvarima. Svi o tome šute i čak neki smatraju da je to uredu – kaže Vidović.

Gimnazijalka Anica Miklić, također iz Foče, ističe da su se mladi aktivisti u njenom gradu bavili prijavama svih vrsta ekstremnog ponašanja kojem su mladi tamo izloženi, a to su uglavnom alkoholizam i sportska klađenja.

-Sredina u kojoj živim nije toliko multietnička i mi mladi nemamo problem s ljudima koji su druge nacionalnosti. Međutim, još uvijek imamo problem s roditeljima koji nam govore da se s njima ne družimo i da se distanciramo od njih – navela je ona.

Kampanja "Cat“, koju podržavaju i međunarodne institucije, usmjerena je na borbu protiv ovakvih negativnih pojava, a njeni učesnici su mišljenja da ovakve aktivnosti ne bi trebale biti samo dio određenog projekta, nego obavezna edukacija u obrazovnim ustanovama.

( FENA)