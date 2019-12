Veliki broj vjernika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i drugih zemalja prisustvovao je današnjem obilježavanju godišnjice stradanja Drinskih mučenica, časnih sestara koje su 2011. godine, odlukom pape, proglašene blaženima.

Foto: AA

Misno slavlje u župnom uredu "Sveti Dominik" predvodio je vrhbosanski nadbiskup, kardinal Vinko Puljić, da bi vjernici potom u procesiji krenuli ulicama Goražda do Osnovne škole "Husein ef. Đozo", u kojoj je nekada bila smještena kasarna te spomen-obilježja koje je izgrađeno u znak sjećanja na Drinske mučenice.



Sestre Berchmana Leidenix iz Austrije, Jula Ivanišević iz Hrvatske, Krizina Bojnc i Antonija Fabjan iz Slovenije te Hrvatica mađarskog porijekla Marija Bernadeta Banja, zarobili su četnici u samostanu na Palama, u decembru 1941. godine.



Tokom sprovođenja do Goražda, po velikoj hladnoći, najstarija među njima, 76-godišnja sestra Berchmana nije izdržala težak put, a sestre Jula, Krizina, Antonija i Marija zatočene su u tadašnju kasarnu.



Tokom noći četnici su provalili u njihovu prostoriju s namjerom da ih zlostavljaju, a birajući između smrti i časti, časne sestre skočile su sa sprata ovog objekta. Polomljene, četnici su ih usmrtili noževima, a njihova tijela bacilli u Drinu.



Na mjestu njihovog stradanja, kraj spomen-obilježja, brojni vjernici, predstavnici vlasti BPK Goražde i Grada Goražda, u prisustvu predstavnika Islamske zajednice i Srpske pravoslavne crkve, položili su cvijeće i zapalili svijeće. Posjetili su i sobu s čijeg je prozora pet časnih sestara skočilo u smrt.



"Meni je drago da smo mogli ovako lijepo organizirali obilježavanje upravo ovog mjesta gdje su sestre, u današnji dan 1941., spašavajući svoje dostojanstvo, skočile kroz prozor i gdje su ubijene mučenički i u rijeku Drinu bačene. Zato ih i zovemo Drinske mučenice", rekao je kardinal Puljić.



On je poželio da u svima poraste dužno poštovanje prema svim žrtvama, koje su stradale kako bi "mi znali vrednovati život poštujući žrtve".



"Vrednujući život onda ćemo izbjeći sve ono što šteti životu. To su agresivnost, mržnja i isključivost. Mislim da je ovome društvu jako potrebna zdrava klima vrednovanja čovjeka u svim dimenzijama, jer ako se čovjek vrednuje, onda se i pravedni zakoni donose", izjavio je Puljić.



Inicijativa da se u čast Drinskih mučenica u Goraždu izgradi crkva postoji već nekoliko godina. U njoj bi vjernici, koji mjesto stradanja pet časnih sestara posjećuju tokom godine, mogli obaviti molitvu.



Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović obećao je da će lokacija uskoro biti spremna te je iskazao zadovoljstvo što je Goražde danas pokazalo da je "domaćinski grad".



"Gradsko vijeće je usvojilo regulacioni plan Centar u kojem je predviđena crkva posvećena časnim sestrama. Crkva će biti smještena 150 metara odavde, kod zgrade Vlade kantona (Bosansko-podrinjski kanton). Imali smo još neke imovinsko-pravne odnose i to je završeno. Čekamo još samo papir od suda i to je završeno i mi se nadamo da možemo krajem februara, početkom marta izdati građevinsku dozvolu", rekao je Ramović.





(AA)