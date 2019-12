U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama ima magle i niske naoblake.

Foto: Arhiv

Temperature zraka u 07 sati: Banja Luka, Bjelašnica, Bugojno, Livno, Sanski Most, Sarajevo, Sokolac, Tuzla -2, Ivan-Sedlo -1, Jajce, Široki Brijeg 0, Grude, Zenica 2, Bihać, Gradačac 4, Trebinje 5, Mostar 6 i Neum 9 stepeni.



Prema prognozi Federalnog hidrometeorloškog zavoda BiH danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama Bosne sa maglom i sumaglicom. Vjetar slab južnog smjera.



Dnevna temperatura od 6 do 12, na jugu do 15 stepeni.



U Sarajevu jutro maglovito. Tokom dana se očekuje sunčano vrijeme. Dnevna temperatura oko 7 stepeni.





(FENA)