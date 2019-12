Prije nekoliko dana tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka je podnio zahtjev da bude pokrenut prekršajni postupak protiv dvije osobe čiji su inicijali T. J. i N.B zbog prostitucije.

Ilustracija / 24sata.info

Njih je policija ispitala, nakon što su došli do saznanja da su na području Banja Luke od februara ove godine pružale seksualne usluge u novčanu naknadu.



O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da nakon kompletiranja predmeta nadležnom sudu bude dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.



Inače, kako smo sredinom godine pisali, na stranici City of Love, koja okuplja sve djevojke za pratnju, ali i za seks, iz cijelog svijeta, mogu se naći i brojne djevojke iz Bosne i Hercegovine.



U bilo kojem gradu u svijetu postoje kategorije na kojima su profili djevojaka, do u detalje opisanih, od veličine grudi do fetiša i, naravno, cijene.



Tako, što se tiče Bosne i Hercegovine, eskort djevojke – elitne prostitutke razlikuju se po svojim performansama od onih koje se kriju iza lažnih oglasa za masaže.



Cijena za sat vremena klasičnog seksa ponuđena na stranici je 100 eura, dok su cjelodnevna pratnja i druženja 1.500 eura.



Nije tajna ni da djevojke iz BiH odlaze u inozemstvo, a njihovi klijenti im plaćaju avionske karte, smještaj i sve drugo. Često se organiziraju i orgije, a za to uzimaju po 2.000-3.000 eura za noć.



(Avaz)