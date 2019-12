Katolička crkva u Bosni i Hercegovini predstavila je danas povodom Nedjelje Caritasa koju obilježava na Treću nedjelju došašća, a koja se ove godine obilježava 15. decembra, aktivnosti te humanitarne organizacije.

Foto: Fena

O aktivnostima Caritasa govorili su na današnjoj konferenciji za medije predsjednik Caritasa Bosne i Hercegovine nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, koji je prezentirao poruku za Nedjelju Caritasa, ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević, koordinatorica projekta o migrantima Dijana Muzička te koordinator više projekata Miroslav Valenta.



Puljić je kazao da je vrijeme kada se obilježava Nedjelja Caritasa vrijeme ozračja - priprave za Božić. Istakao je da je Nedjelja Caritasa poticaj da očistimo svoja srca od svake ogorčenosti, svake zle misli i zatrovanosti kako bismo rasli u ljudskosti i dobroti.



Kardinal smatra da je karitativna djelatnost čin vjere i puno više od humanitarne djelatnosti.



- Želimo potaknuti i pozvati svakog kršćanina da u ovom vremenu obnovimo svoje srce u dobroti, oplemenimo svoje srce kako bi bilo dovoljno osjetljivo za potrebe bližnjih, kako bi smo Isusu za rođendan pripremili ne samo božićne jaslice, nego srce ispunjeno ljubavlju - kazao je nadbiskup Vinko Puljić.



Ravnatelj Caritasa Tomo Knežević naveo je da je Caritas jedno od temeljnih poslanja Crkve. On se također osvrnuo na problematiku migranata, istakavši da je ta karitativna institucija aktivna i na tom polju.



Knežević ističe da Caritas za pomoć migrantima nije dobio od države ništa te da se najviše oslanja na srodne humanitarne organizacije, ocijenivši da je njihov zadatak činiti što više kako bi pomogli.



Koordinatorica projekta o migrantima Dijana Muzička je govoreći o izbjeglicama koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu na putu za evropske zemlje podsjetila da je riječ o osobama koje bježe od rata ili pak osobama koje iz svojih zemlja odlaze zbog progona ili materijalnih razloga.



Muzička je ujedno naglasila da su većinom porodice s djecom i djeca koja sama putuju zbrinuti u centrima te da se i zbog toga može čuti da su migranti samo muškarci.



Navela je podatak da je Caritas pomogao više od 20.000 migranata u kampovima i izvan njih i to od maja 2018. do kraja novembra ove godine.



Kad je riječ o humanitarnim aktivnostima, Muzička je istakla pomoć u funkcioniranju kampova Bira, Salakovac, Delijaš i Ušivak, kao i pomoć volonterima u Sarajevu i Tuzli.



Miroslav Valenta govorio je o odlasku mladih, kao i potrebi da se da konkretna potpora osobama s invaliditetom.



Istakao je da je Caritas BiH u saradnji sa nacionalnim Caritasom iz regije sa Caritasom Austrije pokrenuo program "Your job" kojim se pokušava mladima pomoći u osiguranju znanja i vještine za pristup tržištu rada.



Za Caritas, smatra Valenta, pomoć osobama s invaliditetom je jedan od prioriteta. Naglasio je da je kroz projekt "Power" postignuto zapošljavanje 11 osoba s invaliditetom.



Na današnjoj pres konferenciji od govornika se moglo čuti da je Caritasova dužnost pomagati svima u nevolji, ali da su i Evropa i svijet zakazali kada je riječ o migrantima.





(FENA)