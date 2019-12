Rusija je spremna da preduzme sve mjere bezbjednosti i da liječi bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića kojem je potrebna medicinska pomoć jer je teško bolestan u haškom pritvoru, izjavio je zamjenik predstavnika Rusije u Savjetu bezbjednosti UN Genadij Kuzmin.

Ratko Mladić / 24sata.info

On je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN gdje se raspravljalo o izvještaju o radu Haškog tribunala, naglasio da se nada da će Mladiću biti pružena neophodna medicinska pomoć, pišu "Večernje novosti".



Kuzmin je i u julu u Savjetu bezbjednosti UN rekao da je Rusija zabrinuta za zdravstveno stanje generala Mladića jer nema potvrde iz nezavisnih izvora da u haškom pritvoru dobija adekvatnu medicinsku pomoć.



On je tada čak naveo da Rusija više neće uplaćivati novac za rad tog međunarodnog suda, ako se situacija sa liječenjem Mladića ne promijeni.



Generalov sin Darko Mladić izjavio je za "Večernje novosti" da je delegacija ruske Dume bila prije deset dana u posjeti njegovom ocu i da su se lično uvjerili u to da nije dobro.



"Oni ga posjećuju s vremena na vrijeme i, iako nisu ljekari, mogu da vide da se ne osjeća dobro. Ratku se zdravlje pogoršava, a posljednjih nedjelja je znatno oslabio. Zabrinuti smo zbog toga, naročito što su se svi ljekari do sada složili da mu je neophodno liječenje u bolničkim, a ne u pritvorskim uslovima", rekao je Darko Mladić.



General Mladić ima ozbiljnih problema sa srcem, visokim pritiskom i osjeća posljedice moždanih udara koje je preživio. Snimci glave koji su mu rađeni prošle godine pokazuju promjene na mozgu, kojih nije bilo ranije.



Rusije je prije dvije godine dala garancije da je spremna da prihvati generala Mladića na liječenje u Moskvi, da osigura njegovu bezbjednost i da ga vrati čim mu se zdravstveno stanje stabilizuje ili po zahtjevu suda u Hagu.



Tadašnje sudsko vijeće je, međutim, odbilo da ga pusti na liječenje.



(SRNA)