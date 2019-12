Gradonačelnici Sarajeva i Istočnog Sarajeva Abdulah Skaka i Nenad Vuković te Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine (OKBiH) dobili su večeras u Monaku priznanje za ''diplomatsku akciju godine u svijetu'', zbog uspješne organizacije Evopskog olimpijskog festivala za mlade - EYOF u februaru ove godine, javlja izvještač Fene iz Monaka.

Foto: Fena

Nagradu je uime sportske fondacije ''Peace and sport'' uručio Princ Albert Drugi od Monaka.



- Ovo je svjetsko priznanje koje dolazi u Sarajevo. Jako sam ponosan i sretan. Nakon što smo vratili olimpijski plamen, sada i svjetska scena daje priznanje Sarajevu. Ponosan sam zbog svih građana koji su učestvovali u ovom projektu, zbog svih volontera i svih nas koji smo bili okupljeni oko ideje ovog projekta - rekao je gradonačelnik Skaka nakon dodjele.



Poručio je da je EYOF historijska priča za cijelu državu.



Gradonačelnik Vuković je naglasio da se u Monaku potvrdilo da su dva grada i OKBiH napravili veliku priču.



- Moje je zadovoljstvo jer smo pokazali domaćoj, regionalnoj, evropskoj i svjetskoj javnosti da imamo sposobnost biti dio organizacije velikih svjetskih događaja. Pokazali smo sposobnost da možemo putem sporta da promovišemo mir - istakao je Vuković.



Čelnici Olimpijskog komiteta BiH su naglasili da je večerašnja svečanost prilika kojom se EYOF upisuje među najznačajnije događaje u svijetu koji su promovirali mir, saradnju i sport u ovoj godini.



Predsjednik OKBiH Izet Radžo izrazio je zadovoljstvo postignutim te pohvalio zajednički angažman.



- Ova nagrada treba da nas ohrabri, da nastavimo zajedno. Kada širimo povjerenje i poštovanje za nas su i nemoguće stvari moguće - naveo je Radžo.



Nagrada se svake godine dodjeljuje pod pokroviteljstvom princa Alberta Drugog i to organizacijama, pojedincima ili institucijama koje su učinile značajne korake u primjeni diplomatije kroz sport.



Dodjela nagrada je vrhunac trodnevnog foruma u organizaciji fondacije ''Peace and sport'' na kojem se okupilo više od 600 ključnih donositelja odluka, uključujući šefove država, strateške vođe iz poslovnog i sportskog svijeta, dobitnike Nobelove nagrade za mir, predstavnike civilnog društva i međunarodnih organizacija te mlade talente.



''Peace and Sport'' je međunarodna i nezavisna fondacija sa sjedištem u Monaku, koja kroz sport promoviše mir. Osnovao ju je osvajač olimpijske medalje u petoboju i bivši svjetski prvak Joël Bouzou 2007. godine, koji predvodi Svjetsku asocijaciju olimpijaca koja okuplja više od 147.000 bivših i sadašnjih olimpijaca. Potpredsjednik Fondacije je nogometaš Didier Drogba, a član uprave atletičar Wilson Kipketer.



EYOF (European Youth Olympic Festival) predstavlja najveći sportski olimpijski festival za mlade sportiste između 14 i 18 godina. Organizuje se zimski i ljetni festival svake dvije godine, a domaćini ovogodišnjeg zimskog omladinskog festivala bili su gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo.



Ovogodišnji EYOF otvoren je 10. februara svečanom ceremonijom na olimpijskom stadionu ''Asim Ferhatović Hase. Okupio je više od 1.500 mladih sportista iz 46 evropskih zemalja, koji su se takmičili u osam sportova: alpsko skijanje, biatlon, nordijsko skijanje, snowboarding, umjetničko klizanje, brzo klizanje, hokej i karling.





(FENA)