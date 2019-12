„Dešavaju se neke stvari koje nisu više podnošljive. Klima se u PIC-u mijenja i sve više država smatra da bi trebalo opet koristiti „Bonska ovlaštenja“. Ja nikad nisam imao podrške za Bonska ovlaštenja kao sada“, govori u intervjuu „Jedan“ visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.

Incko naglašava da, iako ima sve više podrške za korištenje Bonskih ovlaštenja, za sada nema konkretne odluke nakon koje bi se takva ovlaštenja mogla provoditi. Ipak, samu činjenicu da se sve više govori o tim ovlaštenjima, Valentin Incko smatra velikim signalom frustriranosti međunarodne zajednice.



HITNO MIJENJATI STANJE U PRAVOSUĐU



Visoki predstavnik je dao naslutiti da bi nešto mogao učiniti u segmentu vladavine prava, odnosno da bi međunarodna zajednica mogla uticati na promjene u pravosuđu.



„U novoj godini se može nešto očekivati u tom smjeru. Za međunarodnu zajednicu je važno da smo mi jedinstveni, a oko toga jesmo jedinstveni i po pitanju implementacije i po pitanju hitnosti. Moraju se neke stvari desiti hitno, a pogotovo kod pravosuđa“, kaže Incko.



Dodaje da sedamdeset i pet posto građana u BiH nije zadovoljno stanjem u pravosuđu, te da zbog toga, između ostalog, ljudi odlaze iz zemlje.



U PRIPREMI ZAKON O ZABRANI NEGIRANJA GENOCIDA



U Uredu visokog predstavnika, kako je za BHRT rekao Valentin Incko, radi se i na Zakonu o zabrani negiranja genocida koji bi, ukoliko ga ne donese državni Parlament, mogao biti nametnut.



„Ja ću sačekati nekoliko nedjelja. U međuvremenu, moji ljudi u pravnom odjeljenju rade na nekim elementima tog zakona o zabrani negiranja genocida. Mislim da je to kulturološki, moralni i etički imperativ, da se nešto tako uradi i Bosna i Hercegovina bi tada bila kao i druge zemlje koje kažnjavaju negiranje holokausta“, smatra Incko.



On smatra da je vrlo važno da, u godini kada će biti obilježena 25-ta godišnjica od genocida u Srebrenici, Parlament odradi svoj posao.



I ELEKTRONSKO GLASANJE KROZ BONSKA OVLAŠTENJA?



Međunarodna zajednica sačekat će i vidjeti da li će kroz Parlament BiH moći proći elektronsko glasanje, a moguće je da, ako se to ne dogodi i u tom segmentu bude viđen upliv institucije Visokog predstavnika.



„Dobro je da mi prvo probamo domaći postupak, u Parlamentu, pa tek onda neke druge opcije“, najavljuje visoki predstavnik Valentin Incko.



Incko kaže da je razgovarao sa novom šeficom OSCE-a Kathleen Kavalec i rekao joj da, ukoliko želi da se o njoj u Bosni i Hercegovini priča pozitivno i kada bude otišla poslije četiri godine, onda mora učiniti nešto po pitanju izbornog procesa.



Dodao je da vremena nema mnogo i da sve eventualne promjene moraju biti dovršene do maja naredne godine, jer je 2020. godina izborna, a ti će izbori zvanično biti raspisani u maju.



BILO BI BOLJE DA JE TEGELTIJA „ČIST“, ALI ……



Visoki predstavnik nije do u detalje upoznat sa presudom za zloupotrebu položaja imenovanog predsjedavajućeg Vijeća ministara Zorana Tegeltije, ali napominje da je on prošao sve komisije i sigurno ne postoji pravna prepreka za njegovo imenovanje.



„Naravno da bi bilo bolje da je ta osoba „čista kao anđeo“, ali onda bi dugo tražili u Bosni i Hercegovini takve političare. Međutim, on ima dobru volju, on je dokazao da ima pozitivno mišljenje, čak i o nadležnostima, šta su entiteti, a šta je država i samo mu želim puno sreće i uspjeha“, rekao je u intervjuu „Jedan visoki predstavnik Valentin Incko.



