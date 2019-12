Кomandant komande Združenih savezničkih snaga u Napulju admiral James Foggo rekao je danas u Sarajevu da će po pitanju integracija u NATO ovaj vojni savez poštovati odluku vlasti i građana BiH.

"Pravo je BiH i ljudi u ovoj zemlji da izaberu kao demokratsko društvo šta žele, kakav odnos sa NATO-om. Ukoliko želite partnerstvo sa NATO-om, mi ćemo to pozdraviti. Pozdravićemo i ukoliko želite nešto drugo", rekao je Foggo novinarima.



On je napomenuo da i Srbija ima partnerski odnos sa NATO-om u vidu Individualnog partnerskog akcionog plana /IPAP/ i mogućnost da zatraži članstvo ukoliko želi.



"Srbija je izabrala da bude dobar partner, izabravši 1.600 programa saradnje. To uključuje mobilne timove za obuku za podoficire. To uključuje i učešće u vojnim vježbama", naveo je Foggo.



On je rekao da u NATO Štabu Sarajevo, koji je formiran prije 15 godina, trenutno ima 60 pripadnika čiji je cilj pomoći razvoj Oružanih snaga BiH.





