(24sata.info )

Zbog niske jutarnje temperature moguća je poledica, posebno na dionicama u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima.

Preko planinskog prijevoja Borova Glava, na dionici Šuica-Livno, vozačima se savjetuje oprez zbog učestalih izlazaka divljih konja na kolovoz, posebno u jutarnjim i večernjim satima.

Posjedovanje zimske opreme je zakonski obavezno.

Polusatne obustave saobraćaja uz 15 minutno propuštanje vozila, aktuelne su od 07 do 16 sati, na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka kod mjesta Zdaljevac, gdje se izvode sanacioni radovi. Poslije 16 sati na ovoj lokaciji saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo magistralne puteve: Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište), Srebrenik-Orašje (tunel Ormanica), Doljani-Metković (između graničnih prelaza) i Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac).

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, saopćava BIHAMK.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja.

U skladu sa Ugovorom koji je potpisan sa JP Ceste FBiH o obavljanju poslova pomoć-informacije na javnim cestama u dijelu Federacije BiH, BIHAMK je dužan da, bez naknade, svakom motorizovanom učesniku u saobraćaju godišnje pruži tri usluge tehničke pomoći na cesti, a najviše jednu uslugu tokom mjeseca, sa ciljem stavljanja vozila u mobilno stanje. Ukoliko se kvar ne može otkloniti BIHAMK je dužan i ukloniti vozilo sa ceste i prevesti ga do najbližeg servisa na udaljenost od maksimalno 3 kilometra od lokacije kvara. Vozila koja se nalaze u kvaru na privatnim prostorima: garaža – parking, dvorište i sl. nemaju pravo na besplatne usluge pomoći na cesti. Besplatne usluge pomoći na cesti BIHAMK je obavezan pružiti učesnicima u saobraćaju u sljedećim kantonima: Unsko-sanski, Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinjski, Srednjobosanski (u zoni odgovornosti Travnik, Novi Travnik, Bugojno, Donji i Gornji Vakuf), Hercegovačko-neretvanski (u zoni odgovornosti Konjic, Jabanica, Prozor-Rama i grad Mostar) i Sarajevski.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOPUT

A-1

Butile-Sarajevo zapad, zbog radova na lokalitetu Treševine, saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Srebrenik-Orašje, zbog sanacije tunela Ormanica vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-5

Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

Lanište-Ključ, zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Ključ-Mrkonjić Grad, zbog radova na izgradnji pješačkih staza na izlazu iz Ključa prema Mrkonjić Gradu, saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-14

Bosanska Krupa, zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-16

Karanovac-Crna Rijeka, zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Jajce-Crna Rijeka (kod mjesta Zdaljevac) zbog sanacionih radova u vremenu od 07 do 16 sati aktuelne su polusatne obustave saobraćaja uz 15 minutno propuštanje vozila. Poslije 16 sati na ovoj lokaciji saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

M-17

Maglaj-Doboj (raskršće za naselje Kosova), zbog radova na izgradnji pješačke staze i rasvjete pothodnika, u vremenu od 07 do 16:30 sati, saobraća se jednom trakom uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Zenica-Nemila, u toku su radovi na asfaltiranju u tunelu Vranduk II (Zenica-Nemila) zbog čega se od 05 do 00:30 sati saobraća naizmjenično, jednom trakom. U terminu od 00:30 do 05 sati saobraćaj je obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

GP Doljani-GP Metković, na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

M-17.3

Neum-Stolac (Stolovi-Drenovac), zbog izvođenja radova saobraćaj se preusmjerava na privremenu obilaznicu.

M-18

Sarajevo-Trnovo, zbog radova na izgradnji MHE Krupac na rijeci Željeznici, saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

M-20

Ustiprača-Goražde-Ustikolina, zbog sanacionih radova i izgradnje kružnog toka saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

REGIONALNI PUTEVI

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-425 Žitomislići-Čitluk(most preko rijeke Neretve), zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu privremenu signalizaciju. Za vozila preko 5 tona nosivosti preporučuju se alternativni pravci.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog radova na sanaciji klizišta od 00 do 07 sati i od 16 do 00 sati na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Ćelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-469 Živinice-Međaš (dionica kružni tok Aerodrom)-Dubrave, zbog radova na izgradnji kružnog toka na dijelu regionalne ceste saobraća se usporeno, uz postavljenu signalizaciju.

R-907 od raskrsnice sa M-18 u dužini od 1000 metara (naselje Pendičići), zbog sanacionih radova na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, od 08 do 17 sati.

KANTON SARAJEVO

- Zbog izvođenja neophodnih radova od 07:30 do 16 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Dolina. Radovi će se izvoditi etapno: prva dionica od ulice Maršala Tita do ulica Augusta Brauna i druga dionica od ulica Augista Brauna do ulice Kranjčevićeva. Za vrijeme radova zabranjuje se i zaustavljanje i parkiranje na uličnom parkingu Dolina (na dijelu izvođenja radova). Za vrijeme obustave alternativni pravac je Maršala Tita-Fra Anđela Zvizdovića-Kranjčevićeva.

- Zbog sanacionih radova u noćnim satima (23:45 do 05:30 sati) etapno će se obustavljati saobraćaj na dijelu ulice Safeta Hadžića (od raskrsnice sa krakom istoimene ulice prema ulicama Albanska i Hadži Mustafe Penjave u dužini od 700 metara prema naselju „Aneks“). Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcima.

- Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Donji Kotorac, u ulici 13. Juni (na dijelu od spoja sa ulicom Tuneli u dužini 50 m) na snazi je obustava saobraćaja.

- Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Adema i Muradifa Omerspahića (od spoja sa ulicom Vladimira Preloga do raskrsnice sa ulicom Sulje Jahića) u terminu od 08 do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce.

- Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevićeva u terminu od 07:30 do 16 sati moguće su etapne obustave saobraćaja. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce.

- Zbog izvođenja radova na izgradnji podzemne garaže sa višenamjenskim trgom od 00 do 24 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Avdage Šahinagića. Alternativni pravci za vrijeme obustave su: ulica Veliki Alfakovac-Alfakovac-Megara-Džemala Čelića-Mehmeda Mujezinovića-Franjevačka-Konak-Obala Kulina bana i obratno.

- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Zuhdije Kadrića, Halida Kajtaza, Ivana Cankara, Asima Ferhatovića, Safeta Pašalića, Kranjčevićeva, Goruša, Kovači, Armije Republike BiH, Radenka Abazovića, Čobanija i Hamdije Kreševljakovića.

ČAPLJINA

Zbog radova na izgradnji kružnog toka na ulazu u grad (raskrsnica ulica Ante Starčevića i Gojka Šuška) saobraća se usporeno, uz postavljenu signalizaciju.

BRČKO

Zbog izvođenja neophodnih radova od 07 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Branislava Nušića, u dijelu naselja „Centar“. Vozila će se preusmjeravati alternativnim saobraćajnicama u gradu.

PRIJEDOR

U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva M-4, M-15 i ulice 29. novembar u Prijedoru, zbog čega je saobraćanje usporeno.

