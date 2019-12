"Ja ipak jesam dobinica Nobelove nagrade i zato sam rekla da nemam poštovanja prema Handkeu.

Foto: N1 - 24sata.info

On je negator genocida i ponaša se na način za koji smatram da nije dostojan Nobelove nagrade", kazala je ekskluzivno za N1 Christina Doctare, koja je sinoć dospjela u fokus svjetske javnosti nakon što je javno poručila da vraća svoju Nobelovu nagradu.

Doctare je objasnila zašto je odlučila vratiti svoju Nobelovu nagradu.

"Osjetila sam sram da sam u istoj grupi dobitnika kao Handke. Naravno, moj udio u Nobelovoj nagradi je mali, datira iz 1988. godine, i dobitnici smo svi koji smo služili u UN mirovnim misijama iz 1950. pa nadalje. To je bila mala simbolična medalja koju smo dobili, ali ima uticaja. Ja ipak jesam dobinica Nobelove nagrade i zato sam rekla da nemam poštovanja prema Handkeu. On je negator genocida i ponaša se na način za koji smatram da nije dostojan Nobelove nagrade", poručila je Doctare.

Koju tačno nagradu ste vi dobili?

"To je Nobelova nagrada za mir. To je nagrada za sve koji su služili prije dugo vremena, kao ja, 1974. godine. Bila sam doktor u švedskom bataljonu UN-a na Kipru, bila sam prva žena koja je služila u bataljonu, tako da sam bila pionir".

Bili ste sinoć na protestu sa svim ljudima koji su došli? Kako ste se osjećali?

"Bilo je toliko emocije na mjestu gdje su se svi okupili. Svi su bili ozbiljni i poručili da se ne može dopustiti da nagradu dobije neko ko negira genocid. Osjetila sam ljutnju jer znam šta sam prošla u ratu, znam šta su prošli ti ljudi. Da neko poruči stvarnost naših života, to nije dozvoljeno. Iskoristila sam svoju ljutnju i bijes i kazala da vraćam svoju medalju", istakla je.

Potom je ispričala svoja iskustva sa spoznajom o ratnim dešavanjima u BiH.

"Došla sam 1992. godine u jesen i bila sam tamo dan-dva, u Zagrebu, kada je jedna žena došla u moj ured i pitala me da li mogu pomoći sa rehabilitacijom žena i djece. Rekla sam 'naravno'. Ponudila sam ih kafom i pitala ih da li su fizički povrijeđene. Kada su mi ispričale šta su prošle, shvatila sam da su žrtve sistemskog silovanja. Shvatila sam da sam i ja mogla biti jedna od tih žena da sam tu živjela. Osjetila sam u svom srcu da je to istina. Rekla sam da mi daju imena i nazive bolnica i prvi vikend kada sam došla u ratna dešavanja, tražila sam auto i šofera i posjetila Slavonski Brod, našla sam doktore koji su mi potvrdili sve što su mi te žene rekle. Tako sam obišla cijelu BiH i sve žene su imale iste priče", kazala je Doctare koja ističe da se radilo o sistemskom zločinu.

"To nije nešto ad-hoc, to je bilo planirano i sistemski da mogu uraditi isto po cijeloj zemlji; odvojiti muškarce i žene, muškarce staviti u logore a žene odvesti i silovati ih. Napisala sam izvještaj svom šefu i rekla mu da se radi o ratnom zločinu i da želim pomoći tim ženama. On mi je dao dozvolu i vratila se. Došla je i švedska televizija i rekla sam im da mogu štošta reći o sistemskom silovanju. Napravili su reportažu. Ispričala sam sve na televiziji i sav svijet je "eksplodirao" kada su to čuli, reagovali su sa tugom i bijesom kada su saznali šta se dešavalo", dodala je.

( N1)