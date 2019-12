Politički i vjerski predstavnici Hrvata u RS digli su svoj glas protiv legalizacije otimanja zemljišta privatnim licima i Katoličkoj crkvi u ovom entitetu.

Arhiv / 24sata.info

Klub Hrvata u Vijeću naroda RS pokrenuo je mehanizam povrede vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama RS. Zakon je nedavno usvojen u Narodnoj skupštini RS, uz obrazloženje da se njim rješavaju sporni imovinski odnosi na uzurpiranom zemljištu, koje su građani pod određenim dozvolama države, još iz doba Kraljevine Jugoslavije, mogli da zauzmu i koriste.



S druge strane, Klub Hrvata upozorava da bi Zakon legalizovao otimačinu zemlje i druge imovine koja se dogodila 1941. i 1951. od strane srpskih i crnogorskih dobrovoljaca iz Prvog svijetskog rata. Procjenjuje se da je na taj način oduzeto više stotina hektara zemljišta, pri čemu su najviše oštećeni Hrvati.



Stoga su hrvatskih delegati iz HDZ BiH i HDZ 1990 uložili veto na stupanje na snagu spornog Zakona, te zatražili da se najprije donese zakon o restituciji i da se zemljište vrati stvarnim vlasnicima.



Delegat HDZ-a 1990 Đuro Ivanović kazao je za Vijesti.ba da je problematično, između ostalog, to što Zakon daje privilegiju određenim kategorijama.



"Uglavnom su to predstavnici boračke organizacije srpske i crnogorske nacionalnosti, kojima će biti dodjeljivano zemljište koje se navodno uzima od 'uzurpatora'", navodi on, dodajući da je veliki problem i oduzimanje zemljišta Katoličkoj crkvi.



Inicijativa Kluba Hrvata dobila je punu podršku i od Komisije Iustitia et pax Biskupske konferencije BiH, koja napominje da je riječ o Zakonu kojim se uređuje pravo na posjed i korištenje zemljišta dodijeljenoga srpskim i crnogorskim dobrovoljcima iz balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, kao i na zemljište koje su vlasti iz prve i druge Jugoslavije oduzimale privatnim osobama i Katoličkoj Crkvi u ovoj zemlji.



"Provedbom ovoga Zakona bila bi trajno oteta imovine koju su otuđile državne vlasti između dva Svjetska rata pa sve do 1955. godine", upozorili su iz Komisije.



Kako je saopšteno, Komisija je saglasna sa obrazloženjem Kluba Hrvata da je pomenuti Zakon protivan temeljnim pravnim načelima i normama i tekovinama međunarodnog i domaćeg prava.



Podržan je i zahtjevom hrvatskog Kluba da je potrebno što prije donijeti Zakon kojim će se urediti pravo vlasnika zemljišta na način da im se omogući naturalna restitucija ili adekvatno novčano obeštećenje.



Da li će sporni Zakon stupiti na snagu zavisi od odluke Ustavnog suda RS, koji će utvrđivati da li je njegovim odredbama povrijeđen vitalni nacionalni interes Hrvata.



Iz Kluba Hrvata kažu da se nadaju pozitivnom rješenju.



"Očekujemo pozitivan ishod, ako Ustavni sud RS bude radio neristrasno, odnosno ako ne bude radio po direktivama", ističe Ivanović u razgovoru za naš portal.



(24sata.info)