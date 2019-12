Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica danas je zastupnicima Skupštine KS na sjednici kazao da je povećan broj migranata u KS, te izrazio negodovanje na neorganiziranom i neadekvatnom upravljanju migracijama na području KS.

Admir Katica / 24sata.info

- Protivimo se neorganiziranom i neadekvatnom upravljanju migracijama na području KS. Insistiramo da se migrantska kriza rješava ravnomjerno na čitavom području BiH. To je jedini način da ostvarimo humane uvjete za boravak migranata i suzbijemo kriminalni potencijal grupe ljudi koja je nezadovoljna uvjetima - kazao je Katica.



Naveo je da je ranije slao upite Ministarstvu sigurnosti BiH, kako bi pronašli najbolje rješenje, uradili sigurnosne pripreme, ali nije dobio nikakav odgovor, već samo informaciju da će migranti biti prebačeni u Ušivak.



Ministar je naveo da su urađene određene pripreme u Ušivku, uveden je sistem video nadzora, a u planu je također i ossposobljavanje migrantskog centra u Blažuju.



Također, kazao je, radi se operativni plan i provode aktivnosti, kako bi se prikupile informacije o migrantima, njihovoj strukturi, identitetu, a za to je angažiran veći broj pripadnika MUP-a radi bolje koordinacije.



- Imamo povećan broj migranata, a neslužbeno, postoje težnje da se dodatni broj migranata smjesti u Kantonu Sarajevo i to je udarac na Kanton. Isporučivanje problema Kantonu Sarajevo koji treba da se nosi s posljedicama neadekvatnog i nepravovremenog prihvata migranta, nije prihvatljivo - naglasio je ministar Katica.



Kazao je da se radi na implementaciji zaključaka Općinskog vijeća Hadžići o operativnim pitanjima, ali ministar insistira da se izvršioci krivičnih djela procesuiraju i predaju Službi za poslove sa strancima.



Izrazio je nadu da će danas, poslije sastanka s predstavnicima Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Kantona Sarajevo, općinama, imati konkretne odgovore, informacije, rješenja...



Većina zastupnika Skupštine KS insistira da se barem zna zdravstveno stanje migranata, ali i da se poveća sigurnost građana.



(FENA)