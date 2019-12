Ambasador Rusije u Beograd Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da je štetno širenje NATO na Zapadnom Balkanu, pod pritiskom i bez obzira na nacionalna opredeljenja, i naglasio da Srbija i Republika Srpska imaju razloga zašto poštuju vojnu neutralnost.

Aleksandar Bocan-Harčenko / 24sata.info

Na predavanju "Balkanska politika Ruske Federacije" u Institutu za Međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, ambasador Rusije je istakao da je stav Moskve o širenju NATO-a poznat i da Rusija smatra da je najbolja vojna i politička neutralnost Srbije.



- Ima razloga zašto u Srbiji i Republici Srpskoj poštuju neutralnost i to je najbolji stav i način i što se tiče BiH - naglasio je Bocan-Harčenko.



On je ukazao i da BiH, ukoliko je jedan entitet protiv članstva u NATO ne može da postane član Alijanse, dodavši i da "to pitanje nije aktuelno".



Bocan-Harčenko je napomenuo i da Rusija podržava cjelovitu BiH kao i status i cjelinu dva entiteta - Republiku Srpsku i Federaciju BiH u okviru BiH.



- Smatramo da je prerano pričati o reformama ili promjeni Dejtonskog sporazuma - rekao je on, podsjetivši da je Dejtonski sporazum bio rezultata "teških kompromisa".



Bocan-Harčenko je rekao da Moskva podržava evropski put država Zapadnog Balkana, ukazavši da članstvo u EU i u NATO nisu povezani, te da su to dvije odvojene stvari a ako se dovode u vezu - onda je to vrsta pritiska.



On je istakao i da su sve aktivnosti Rusije na Zapadnom Balkanu u skladu sa procesima evropskih integracija regiona i da je to najvažnije.



- Interes Srbije i drugih zemalja regiona za članstvo u EU nije smetnja niti prepreka za saradnju s Rusijom - rekao je ruski ambasador i naglasio da je interes Rusije da sarađuje sa svakom zemljom u regionu, ako to ona želi.



On je dodao da je cilj Rusije jačanje prisustva na Balkanu i da to podrazumijeva rješavanje zajedničkih zadataka i uzajamno poštovanje.



Prema njegovim riječima, Balkan je važan region za stabilnost i saradnju u Evropi i bez rješavanja otvorenih pitanja to neće biti moguće.



- Balkan je važan i za privrednu, ekonomsku i energetsku saradnju u Evropi, kao i očuvanje humanitarnih veza - naveo je on, dodajući da će to područje ostati infrastrukturna raskrsnica Evrope, te da je za Rusiju važan i s obzirom na vjerske i duhovne veze.



Govoreći o vojno-tehničkoj saradnji Moskve i Beograda, Bocan-Harčenko je pojasnio da to legitimna star i da se odvija u skladu sa međunarodnim normama. te da ona ne stvara prijetnju za treće zemlje, jer je sve u skladu s međunarodnom pravom i situacijom.



On je dodao i da je suvereno pravo Srbije da modernizuje svoje oružane snage, i da će to doprinijeti stabilnosti regiona.



Kada je riječ o Kosovu i Metohiji, ruski diplomata je ponovio da će Moskva podržati svako rješenje koje postignu Beograd i Priština dijalogom.



- Mi podržavamo svaki kompromis. Svako takvo rješenje mora da podrži i Savjet bezbjednosti UN i da donese novu rezoluciju umjesto sada važeće 1244 - rekao je on.



Prema njegovim rečima, za nastavak dijaloga Beograda i Prištine neophodno je da Priština povuče takse na srpsku robu i provede na terenu ono što je dogovoreno u Briselu.





(SRNA)