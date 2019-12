Okupljanjem ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu okončan je „Marš za žrtve korupcije“ koji su povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije organizovale nevladine organizacije okupljene oko Antikorupcijske mreže ACCOUNT.

Cilj ovog skupa, koji je počeo u simboličnih 9 do 12 (11.51 sati) ispred Vječne vatre, nakon čega je uslijedila mirna šetnja do zgrade Parlamenta BiH, je ukazati na najveće korupcijske afere u BiH, predstaviti sve pokušaje nevladinih organizacija da se problem korupcije pokuša sistemski suzbiti i prevenirati i javno predstaviti zahtjeve u borbi protiv korupcije.



- Evo, došli smo ovdje na trg koji ćemo za trenutak preimenovati u trg Milana Tegeltije i 14 VSTV-ovaca - rekao je u obraćanju prisutnima izvršni direktor Centra za razvoj medija i analize Eldin Karić, zahvalivši se svim građanima koji su se danas priključili mirnom okupljanju i na taj način izrazili želju da se skrene pažnja na borbu protiv korupcije.

Potom je pročitao 14 zahtjeva bez čijeg ispunjenja, kako je naveo, nema borbe protiv korupcije u BiH:

- Smjene svih članova CIK-a i imenovanja novih članova sa integritetom, profesionalnim i stručnim referencama;

- Izmjene izbornog zakonodavstva kojom će se omogućiti antikoruptivan i transparentan izborni proces (elektronsko glasanje, skeneri, kamere...);

- Sankcionisanja odgovornih za nepoštovanje odluka Evropskog suda za ljudska prava;

- Donošenja Zakona o utvrđivanju porijekla imovine svih javnih službenika sa teretom dokazivanja na javnim službenicima;

- Smjene svih članova VSTV-a i donošenja novog antikorupcijskog zakonodavstva o VSTV-u;

- Usvajanja Izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama;

- Donošenja antikorupcijskog zakonodavstva o zapošljavanju na svim nivoima;

- Revizije procesa zapošljavanja u posljednjih 15 godina;

- Usvajanja Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u FBiH i Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije na nivou BiH u pogledu toga da se status ''zviždača'' može dodijeliti svim građanima BiH;

- Sankcionisanja odgovornih za neprovođenje i neusvajanje Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije na svim nivoima;

- Revizije rada svih obrazovnih ustanova u BiH u posljednjih 20 godina, sa akcentom na izdavanje diploma;

- Obaveze uvođenja antikorupcijskog obrazovanja u sve obrazovne ustanove u BiH, od vrtića do fakulteta;

- Smjene svih rukovodilaca u ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, zavodima zdravstvenog osiguranja i drugim zdravstvenim institicijama na svim nivoima i usvajanja antikorupcijskih procedura za izbor novih; te

- Procesuiranja svih odgovornih za pronevjere sredstava za podsticaje na svim nivoima i usvajanja antikorupcijskih i transparentnih procedura za dodjelu podsticaja.



"Nek ovo bude marš početka, ne d'o Bog da bude marš kraja", poručili su na kraju okupljanja organizatori.



