Nevladine organizacije okupljene oko Antikorupcijske mreže ACCOUNT organizovale su danas u Sarajevu „Marš za žrtve korupcije“ povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Foto: 24sata.info

Cilj ovog skupa, koji je počeo u simboličnih 9 do 12 (11.51 sati) ispred Vječne vatre, jeste ukazati na najveće korupcijske afere u BiH, predstaviti sve pokušaje nevladinih organizacija da se problem korupcije pokuša sistemski suzbiti i prevenirati i javno predstaviti zahtjeve u borbi protiv korupcije.



Namjera organizatora je da se na ovim događajima okupi što veći broj građana, predstavnika udruženja građana i nevladinih organizacija, te pokazati političarima da je vrijeme deklarativne podrške „borbi protiv korupcije“ isteklo.



Neki od transparenata koji su bili postavljeni uz spomen-obilježje Vječna vatra su: "Da nam je zrak čist, već bi ga napala korupcija", "U BiH viđam više korupciju, nego majku rođenu", "U svijetu se korupcija suzbija, samo se kod nas uzgaja", "BiH je El dorado za korupciju".



Karić: Korupcija naš najveći problem



"Ovo je obilježavanje Dana borbe protiv korupcije, a održava se od 9 do 12 zbog datuma 9. 12. kako bi ljudi lakše zapamtili datum, jer je to jedan historijski datum u bh. društvu, jer je korupcija naš najveći problem i borba protiv korupcije je nešto najvažnije što treba da radimo". kazao je direktor Antikorupcijske mreže ACCOUNT Eldin Karić.



On je dodao kako smatra da se ovaj dan treba obilježiti na ovaj način.



"Zašto marš? Zato što smo godinama pokušavali da ovaj dan obilježimo u nekim razgovorima, pregovorima, dogovorima s predstavnicima vlasti. Na kraju smo shvatili da oni nemaju vremena za borbu protiv korupcije i da je to samo gubljenje vremena, pa smo odlučili da idemo od Vječne vatre do Parlamena i pozovemo građane koji su žrtve korupcije da nam se pridruže", istakao je on.



Karić je kazao kako ne misli da političari nemaju volje za borbu protiv korupcije, već su tu jasni pokazatelji:



"Mi smo mnoge stvari detektovali, dali određene preporuke, koje oni ne žele da usvoje. Sama činjenica da ne žele da ih usvoje je pokazatelj da oni nemaju volje. S druge strane BiH je možda jedina zemlja u svijetu koja u svom budžetu nema planirana sredstva za mehanizme za borbu protiv korupcije. To su sve parametri koji pokazuju da je korupcija u ovoj zemlji prihvaćena od strane političara, a polako se i građani na nju privikavaju", istakao je on.



On je dodao kako je pravosuđe sastavni dio korupcije jer smo svjesni da su u posljednih godinu dan objelodanjene brojne afere vezane za vodeće ljude pravosuđa, ali da niko nije snosio odgovornost.



Organizatori Marša žestoko su osudili jutrošnju demonstraciju sile pripadnika MUP-a HNK nad građanima Mostara koji su blokirali pristup deponiji Uborak, te naglasili da im pružaju punu podršku.



Rezultati borbe protiv korupcije



Nevladine organizacije okupljene oko ACCOUNTA danas su predstavile rezultate svojih dosadašnjih višegodišnjih aktivnosti u borbi protiv korupcije, od pravosuđa preko zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, javnih nabavki, do sektora zaštite prijavitelja korupcije:



1. Izborni zakon i izborni proces

- Otkrivena je i objavljena izborna krađa u režiji CIK-a, a pod mentorstvom najvećih stranaka (SDA, SNSD i HDZ);

- Otkriven je i objavljen nestanak 36 tona izbornog materijala iz skladišta CIK-a;

- Otkrivena je i objavljena krađa identiteta hiljada građana Bosne i Hercegovine, što je kasnije iskorišteno za izborne manipulacije;

- Otkriven je i objavljen niz primjera kupovine glasova na izborima;

2. Pravosuđe

- Otkrivena je i objavljena afera ''Potkivanje'' čiji je akter predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija;

- Otkriveno je i objavljeno da je Saša Labotić imenovan za tužioca Okružnog tužilaštva Banja Luka uprkos tome što je pravosnažno osuđen za krivično djelo;

- Otkrivene su i objavljene brojne druge afere u pravosuđu.

3. Javne nabavke

- Kroz objavljivanje afera o namještanju tendera, zaustavljena je krađa najmanje 500 miliona KM;

- Pokrenute su izmjene Zakona o javnim nabavkama sa akcentom na tome da oni koji namještaju tendere budu krivično gonjeni;

4. Zapošljavanje

- Otkriveno je i objavljeno hiljade primjera stranačkog, nepotističkog i drugih oblika koruptivnog zapošljavanja;

- Pokrenute su istrage i sudski procesi protiv visokopozicioniranih funkcionera političkih stranaka na vlasti, a sve zbog korupcije u zapošljavanju;

- Izrađen je model antikorupcijskog pravilnika o zapošljavanju, koji je usvojen i primjenjuje se u opštinama Živinice i Lukavac, ali niti jedna druga institucija nije htjela da ga prihvati.

5. Zaštita prijavitelja korupcije

- Inicirano je usvajanje Zakonima o zaštiti prijavitelja korupcije na nivou države i entiteta. Zakoni su usvojeni na nivou BiH i RS, a FBiH je još uvijek na čekanju.

- Pružana je pravna pomoć prijaviteljima korupcije;

6. Obrazovanje

- Otkrivena je i objavljena afera ''Diploma'';

- Izrađeni su kurikulumi za ''Etiku i antikorupciju'' i time stvoreni materijali za uvođenje antikorupcijskog obrazovanja u obrazovni proces;

7. Zdravstvo

- Otkrivene su i objavljene brojne korupcijske afere u ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, zavodima zdravstvenog osiguranja i drugim zdravstvenim institicijama na svim nivoima.

8. Podsticaji

- Otkrivene su i objavljene brojne afere vezane za dodjelu podsticaja u različitim oblastima i na svim nivoima.



Nakon kratkog okupljanja ispred Vječne vatre, okupljeni građani mirnom će se zaputiti prema zgradi Parlamentarne skupštine BiH, gdje se nastavak skupa očekuje u 12.45 sati.



D.K.



(24sata.info)