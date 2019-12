Predstavnik građana Uborka Nijaz Hodžić najavio je nastavak borbe nakon što ih je policija upotrebom sile jutros rastjerala ispred divlje deponije.

Nijaz Hodžić / 24sata.info

“Šta će sutra, prekosutra, ne mogu biti ovdje koliko mi možemo biti ovdje. Mi ćemo i sutra spriječiti ulazak smeća. Protiv direktora Bećirevića smo podnijeli jednu krivičnu prijavu, sad mu ide još krivičnih prijava”, kazao je Hodžić.



Također, protiv komandira policije PU Sjever sad će se početi pisati krivična prijava i ide također protiv načelnika PU Mostar i protiv ministra Bevande, najavio je Hodžić.



Na pitanje vjeruje li u naše sudstvo koje je katastrofalno, Hodžić je odgovorio da su građani toliko uporni i da nije do sada nikad odustao.



“Ima instanci sudstva, ako bude to loše ovdje kod nas na sudu, ima u Sarajevu, ako i to bude, ićemo do vrha, do kraja. Kopirat ćemo Irmu Baraliju”, kazao je on.



Kako komentarišete primjenu sile na djeci, na djevojčicama, na starijim ljudima, na invalidima, na bolesnima…



“Zato će odgovarati voditelj ove akcije Igor Bjelogrlić. Ima povrijeđenih ljudi, ima odvezenih u bolnicu, mi se nismo opirali, nismo nikog tukli, mi nismo vrijeđali, to ste i sami mogli vidjeti, zato će odgovarati onaj ko je komandovao”, istakao je Hodžić.



"Ministrica Đapo nije završila svoj posao izdavanjem onog rješenja. Ona nije naložila Federalnoj inspekciji da uputi zahtjev da se ovo 4.decembra zapečati, kao što je trebalo, i kao što su govorili da će uraditi jer preporuka Vlade, nije odluka Vlade nego preporuka. To je trebalo uraditi 4. decembra i da mi ne budemo nikako ovdje, a preporučeno je gradonačelniku da rješi problem smeća. Taj problem se može rješiti na milion načina. Te preporuke nisu obavezujuće, tako da ministrica Đapo treba podhitno napraviti rješenje o zatvaranju ove deponije, ako hoće spriječiti dalje stradanje ovog naroda", istakao je Nijaz Hodžić.



(24sata.info)