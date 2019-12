Skoro sve relevantne radnje u istrazi ubistva Lane Bijedić već su okončane, ali ubica nije pronađen. Propusti u istrazi koji su napravljeni teško se mogu otkloniti i samo su pridonijeli da smrt 19-godišnje Mostarke, pronađene 6. septembra u rijeci Studenčici pored Ljubuškog, izgleda još misterioznije.

"Istraga je praktički gotova. Sve relevantne radnje su završene osim jedne krupne stvari koja se trebala uraditi među prvima, a to je vještačenje Laninog dnevnika koji je vođen na engleskom jeziku. Prvo je trebalo uraditi grafološko vještačenje da se vidi da li je to zaista ona pisala, a onda potom i nalaz vještaka psihologa", kaže za Klix.ba izvor iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona.



Skoro od samog početka istraga Tužilaštva i MUP-a ZHK dovođena je u pitanje, s raznih strana prigovaran je "amaterski pristup i nestručnost", a kao put ka rješenju navodila se i mogućnost da slučaj preuzme Federalna uprava policije (FUP).



Nevjerovatno je, kaže naš izvor, kako odmah na početku, a ni kasnije, nije ispitana Lanina majka, Nina Bijedić. Njen iskaz sigurno bi pomogao policiji te rasvijetlio neke nejasnoće posebno oko kretanja te nedjelje svirepo ubijene djevojke.



Znajući da protok vremena za ovakve složene istrage predstavlja samo otežavajuću okolnost, sudbina Lane Bijedić i tajna njenog posljednjeg dana najvjerovatnije ostat će nerasvijetljena.



U istrazi nije pomoglo ni vještačenje Lanina mobitele, za kojeg se sumnjalo da može dati trag do ubice. Telefon koji je "otključan" tek u Njemačkoj nije sadržavao informacije koje bi pomogle istražiteljima. Pažnju je privukla začuđujuća fotografija mjesta na kojem je tijelo nesretne Mostarke pronađeno napravljena s vijadukta Studenac.



Tijelo Lane Bijedić pronašao je u nedjelju 6. septembra ribar u rijeci Studenčici pored Ljubuškog. Dan kasnije iz Tužilaštva ZHK kazano je da se radi o nasilnoj smrti, a nakon obdukcije da je riječ o ubistvu.



Istraga je potom usmjerena na neobjašnjeno djevojčino kretanje od autobusne stanice u Čapljini do kružnog toga u Zvirovićima, a potom je objavljeno da je viđena i na vijaduktu Studenci. Istražioci su pregledali nebrojene sate s nadzornih kamera, obavili desetine informativnih razgovora s licima koji su u tom periodu saobraćali tim cestama.



Nesretna Lana napustila je stan u Mostaru tog jutra kazavši majci da ide na kafu s prijateljicom, a zapravo se uputila autobusom prema Čapljini. Djevojka je tog popodneva trebala vozom otputovati za Sarajevo gdje je planirala nastaviti školovanje na univerzitetu Burch.



