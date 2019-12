U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove bit će s maglom i sumaglicom. Poslijepodne i u večernjim satima u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne se očekuje kiša. Puhat će slab do umjeren vjetar,južni i i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni.



U BiH će u utorak, 10. decembra, preovladavati oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva bit će s kišom u većem dijelu BiH, a u višim područjima sa snijegom. Poslijepodne i u večernjim satima padavine će uglavnom biti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U većini područja se očekuje susnježica i snijeg. Temperature zraka u Bosni od 1 do 7, a u Hercegovini od 7 do 12 stepeni.



Za srijedu, 11. decembra, u Bosni se prognozira pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. U jutarnjim satima i prijepodne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 1 do 5, a dnevna od -1 do 4, na jugu od 7 do 10 stepeni.



U BiH će u četvrtak, 12. decembra, biti pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne i u večernjim satima bit će s kišom, a u Bosni, uglavnom, sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 2 do 6, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 6 do 10 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoida BiH.





(FENA)