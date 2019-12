Mirza Delibašić Kinđe, najbolji sportista svih vremena Bosne i Hercegovine, umro je na današnji dan prije 18 godina.

Foto: FENA

Članovi porodice, prijatelji i poštovaoci Mirze Delibašića danas su, kao i predhodnih godina, položili cvijeće na njegov grob u Aleji velikana na sarajevskom groblju Bare. Bila je to i prilika da se prisjete na njegove sportske uspjehe, na nezaboravna druženja i mnogobrojne anegdote vezane za Kinđeta.



Koliko je bio vjeran Bosni i Hercegovini i Sarajevu govori i to da je tokom rata ostao u bh. prijestolnici. Dobio je poziv od rukovodstva Reala da ga evakuiraju iz opsjednutog Sarajeva u Madrid, ali Kinđe se, kako samo on to zna, na tome zahvalio.



Igrao je dvije godine za Real Madrid gdje je ostavio neizbrisiv trag zbog svojih igračkih i ljudskih kvaliteta. O tome govori knjiga "Razgovori sa Mirzom" ("Conversaciones con Mirza") koju je napisao njegov nekadašnji saigrač Juan Antonio Corbalá.



O tome kakav je čovjek i sportista bio Kinđe napisano je i u knjizi "Kralj Mirza"("Rey Mirza") koja je početkom ove godine promovirana u Madridu. Autor knjige je publicista Juan Escudero, istraživač košarkaške prošlosti. Na promociji, koja je ujedno bila i emotivno sjećanje na Kinđeta, okupile su se najveće legende Kraljevskog tima.



O veličini sportiste i čovjeka govori i knjiga pokojnog profesora Slobodana Đurasovića “Svjetla za daljine” posvećena Kinđetu i Vahidinu Musemiću, legendarnom fudbaleru Sarajeva.



Sjećanja na Mirzu Delibašića neće samo biti ovjekovječena u spomenutim knjigama. Naime, ovih dana u Sarajevu boravi španska ekipa režisera koja snima film o njemu. Oni su danas bili na obilježavanju 18. godišnjice od smrti Kinđeta i snimili kadrove koji će biti u filmu.



Film se snima godinu dana u kontinuitetu u Sarajevu i Madridu, gradovima gdje je Delibašić postigao svoje najblistavije sportske uspjehe.



Mirza Delibašić rođen je 9. januara 1954. godine u Tuzli. Sportsku karijeru počeo je 1968. godine, kada je postao pionirski prvak BiH u tenisu. Ubrzo reket je zamijenio košarkaškom loptom u tuzlanskoj Slobodi da bi 1972. godine prešao u Bosnu. Za "Studente" je odigrao gotovo 700 utakmica i postigao približno 14.000 koševa.



Bio je prvak Jugoslavije (1978. i 1980.), klupski prvak Evrope 1979. godine, a sa reprezentacijom bivše države osvojio je sve moguće trofeje. Dva je puta bio šampion Starog kontinenta (1977. i 1979.), prvak svijeta 1978. godine i olimpijski pobjednik 1980.godine. Za najboljeg košarkaša SFRJ proglašen je 1980. godine. Dres „Jugoslavije“ obukao je 176 puta i postigao 1.759 poena. Četiri je puta biran za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine, a 2000. godine proglašen je sportistom svih vremena u BiH.



Bio je selektor košarkaške reprezentacije BiH koja je 1993. godine na Evropskom prvenstvu osvojila osmo mjesto. To je i dalje najbolji plasman bh. državnog tima na evropskim takmičenjima.



Mirza Delibašić Kinđe umro je u Sarajevu 8. decembra 2001. godine.





(FENA)