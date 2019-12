Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu održana je danas u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ .

Foto: Fena

Ovom prilikom su Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta i akademija promovirali 5.161 diplomanta i magistranta UNSA.



Na svečanosti su uručena i posebna priznanja Univerziteta u Sarajevu: Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu i Povelja Univerziteta u Sarajevu.



Posebna priznanja dobilo je 192 najuspješnija studenta I i II ciklusa studija i integriranog studijskog programa I i II ciklusa.



Rektor Škrijelj kazao je da ovakva ceremonija predstavlja najznačajniji događaj za svaki univerzitet.



-Pogotovo za Univerzitet u Sarajevu, koji je 2. decembra proslavio 70 godina svoga postojanja. Danas kada promoviramo 5.161 diplomanta i magistranta na najstarijem i najvećem univerzitetu u Bosni i Hercegovini, koji je do sada s vama promovirao preko 180.000 studenata i preko 3.700 doktora nauka iz 43 naučne oblasti, možemo reći da je Univerzitet u Sarajevu najstarija i najveća visokoškolska ustanova u nastavno-naučnom i naučnoistraživačkom procesu u našoj zemlji i šire -kazao je rektor Škrijelj.



Istakao je da će Univerzitet u Sarajevu i dalje stremiti ka izvrsnosti, te da je njegova orijentacija daljnja integracija u svjetske akademske tokove.



U ime diplomantkinja i diplomanata, dobitnica i dobitnika znački i posebnih priznanja Univerziteta u Sarajevu obratila se najbolja studentica Pravnog fakulteta Amna Muhamedović.



-Današnjim danom, ponijevši zvanje, koje smo dugo sticali, kao mladi, kompetentni, ambiciozni ljudi preuzeli smo i velike obaveze na sebe prema samom društvu. Ja pozivam sve kolegice i kolege, da njihovom izvršavanju pristupe sa maksimalnom pozornošću, jer koliko god u ovom momentu izgledamo maleni i sitni u odnosu na ono što nas okružuje, mi moramo znati da stijenu uistinu i ruše kapi. Svjesni, kao što je i do sada bivalo, ispred nas su velike poteškoće, kočnice, degradiranja, odlasci kojih je sve više, ali upravo mi, kao osobe koje su se na svakojake načine istakli, imamo priliku svojim rukama promijeniti to. Budimo upravo mi promjena koju smo željeli vidjeti. Nastavimo kreirati život onakvim kakvim ga mi želimo, a ne kakvim nam se nameće. Budimo mi sami okidači, a nikada oružje u rukama drugih, jer kako smo do sada čuli znanje i jeste i mora biti najveće i najjače oružje - kazala je Amna Muhamedović.



(FENA)