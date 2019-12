Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osuđuje teške uvrede koje je sinoć gostujući u programu FACE TV izrekao Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a BiH i bivši šef kabineta Milorada Dodika.

Vojin Mijatović / 24sata.info

- On je bez ikakve argumentacije sve vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, pa tako i Islamsku zajednicu nazvao "ograncima fašističkih organizacija". Tom prilikom on je bez ikakvih dokaza ustvrdio kako "pored tri ove fašističke političke organizacije, imamo još tri zla u Bosni i Hercegovini, to su Pravoslavna crkva, Katolička crkva i Islamska zajednica". Da bi kasnije dodao "...to je rezultat ove tri fašističke političke organizacije i tri ogranka kroz nazovimo vere".



Iako angažman vjerskih zajednica u društvu podliježe kritici neprihvatljivo je da se one ovako brutalno vrijeđaju i etiketiraju. Ovakav neodgovoran i klevetnički govor izlazi iz okvira osnovne pristojnosti i ona politička opcija u čije ime su uvrede izrečene se o tome treba očitovati kako bi se otklonila svaka nedoumica o tome da li su ovo zvanični stavovi stranke - navodi u saopćenju Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.



Islamska zajednica još jednom apeluje ne sve političke aktere da ne posežu za opasnim populizmom, govorom mržnje i neutemeljenim klevetama u javnom prostoru jer to ne doprinosi ozdravljenju društva.



(FENA)