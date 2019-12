Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama uz rijeke Bosnu, Lašvu i Vrbas, kao i na širem području Bosanskog Petrovca, Ključa i Sanskog Mosta.

Foto: Ilustracija

Zbog niskih temperatura upozorava se na moguće formiranje poledice na svim vlažnim lokalitetima, naročito na zasjenjenim dijelovima puteva u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima.

Vozače koji se kreću preko planinskog prevoja Borova Glava, na dionici Šuica-Livno, upozorava se na učestale izlaske divljih konja na kolovoz, posebno u jutarnjim i večernjim satima.

Na svim dionicama savjetuje se opreznija vožnja. Na snazi je zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana od 05.00 do 21.00 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Polusatne obustave saobraćaja uz 15 minutno propuštanje vozila, aktuelne su od 07.00 do 16.00 sati, na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka kod mjesta Zdaljevac, gdje se izvode sanacioni radovi. Poslije 16.00 sati na toj lokaciji saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Od ostalih puteva s aktuelnim radovima izdvajaju se magistralni putevi: Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište), Srebrenik-Orašje (tunel Ormanica), Doljani-Metković (između graničnih prelaza) i Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac).

Na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

