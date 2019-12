Oko 500 migranata u kampu Vučjak, nadomak Bihaća, već duže vrijeme boravi u uvjetima koji nisu dostojni čovjeka.

Foto: AA

No, oni najteži dani za njih tek dolaze, s obzirom na to da je prvi snijeg već pao a temperature tokom noći se spuštaju i do 10 stepeni ispod nule. Sa lokacije udaljene svega 15 kilometara od granice s Evropskom unijom (UN), traže da im se otvore granice i poručuju kako je njihov jedini cilj nastaviti put prema Njemačkoj, Francuskoj, Holandiji i drugim evropskim zemljama.



U znak protesta, jer im se ne dopušta da pređu granicu, migranti već dva dana odbijaju obroke koje im dostavljaju volonteri Crvenog križa, kupaju se vodom koju dobijaju otapajući snijeg, a vrijeme u kampu običnu provode grijući se uz vatru naloženu od drveća prikupljenog u šumi.



Na sredini kampa Vučjak, u kojem borave i djeca od 13 i 14 godina, istaknuti su transparenti "Mi ovdje umiremo, neka nam EU otvori vrata". Iako suočeni s nedostatkom pitke vode, velikim naslagama smeća, blatom koje im otežava kretanje, migranti odbijaju napustiti kamp. Jedino što žele jeste da im se dopusti da nastave svoj put.



Ne žele pomoć, već da nastave put ka EU



Muhammed, migrant iz Afganistana, ističe za AA kako je migrantima trenutno najveći problem predstavljaju hladno vrijeme i snijeg. Dodaje kako su u kampu noći veoma hladne i da temperature padaju ispod nule.



- Mi ne želimo pomoć. Želimo da nam se otvore vrata i da nam se dozvoli da nastavimo naš put. Ovo nije život - poručuje Muhammed.



S obzirom na hladno vrijeme, Muhammed dodaje kako je veliki broj migranata u Vučjaku bolestan. Usljed snijega, jedan dio šatora se urušio, zbog čega je život u ovom kampu prilično otežan. Muhammed govori kako ne želi ostati u Bosni i Hercegovini.



- Među nama ima onih koji su ovdje već pola godine. Govore nam da pređemo u druge kampove. Na kraju ćemo se poslije zime ponovo vratiti, tako da od toga nema koristi. Najveća pomoć nama je da nam se otvore vrata - poručuje Muhammed.



Migrant po imenu Ekmel, iz Pakistana, kaže kako već dva dana odbijaju obroke i ogrjev koji im se šalje u kamp. Poručuje kako time žele kazati da ono što oni žele nije pomoć, već dozvola za nastavak puta. Kaže kako ne spavaju zbog straha da bi se mogli smrznuti, tako da dobar dio noći provode u razgovoru, okupljeni oko naložene vatre.



Ekmel dodaje kako u Vučjaku ima onih koji su čak 10 puta pokušali preći granicu s Hrvatskom. Kako kaže, uhvatili su ih hrvatski policajci, potom su premlaćeni te ponovo vraćeni u BiH.



Ovdje borave djeca, njima je veoma hladno



Migrant iz Afganistana po imenu Ahmed stigao je kamp Vučjak prije sedam dana.



- Noći su veoma hladne. Prvi snijeg je već pao, a bit će ga još. Na planinama je mnogo više snijega, tako da je mali broj onih koji pokušavaju preći granicu - pojašnjava Ahmed, te dodaje: "Ovdje ima djece, ima starijih. Za nas možda i nije toliki problem, ali djeci je ovdje veoma hladno."



Zahvalio je Crvenom polumjesecu Turske, koji im je osigurao šatore u kampu. Time im je, kako kaže, bar malo olakšan život u kampu. Potpredsjednik Međunarodne federacije društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Kerem Kinik posjetio je nedavno kamp Vučjak te poručio kako tamo ne postoje uvjeti u kojima bi mogao boraviti čovjek i da kamp na Vučjaku što prije treba biti zatvoren.



Prije dva dana kamp je posjetila i povjerenica Vijeća Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović, koja je također poručila da se ovaj kamp mora zatvoriti još toga dana.





(AA)