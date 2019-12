Vrhovni sud RS-a je donio presudu u kojoj je potpuno uvažio tužbu tužitelja i zahtjeve učenika i roditelja bošnjačke nacionalnosti Vrbanjci, Kotor Varoš, odnosno učenika koji su pohađali OŠ Sveti Sava u Kotor Varošu.

Potvrdio je ovo za Vijesti.ba advokat Haris Kaniža, koji je vodio ovaj predmet.



"Vrhovni sud je na nesumnjiv i nesporan način utvrdio da su ta djeca bila diskriminisana, da su imala pravo na nacionalnu grupu predmeta, da se prema njima nejednako postupalo u odnosu na drugu djecu u RS, pa je Vrhovni sud RS-a naložio da se u tuženu školu uvede nacionalna grupa predmeta Bosanski jezik i književnost, Priroda i društvo, Historija, Geografija, kao i da se ti predmeti izučavaju po Bosanskom nastavnom planu i programu iz Zeničko-dobojskog kantona u FBiH, pošto je taj kanton geografski najbliži Kotor Varošu", kazao je Kaniža.



On je potvrdio da je Sud također naložio RS-u i tuženoj školi da plate troškove postupka oko 22.000 KM.



Advokat je kazao da je presuda pravosnažna već s danom donošenja.



"Presuda je pravosnažna i tužene strane su dužne da po njoj postupe. Imaju sada rok za dobrovoljno ispunjenje koji je prema odredbama Zakona o parničnom postupku 30 dana, a ukoliko eventualno to ne bi isupunili, mi ćemo pokrenuti postupak prinudnog izvršenja pred nadležnim sudom, mada se nadamo da i dalje, bez obzira na ovoliko godina trajanja postupka da će se ovo riješiti na sporazuman način, pa u tom smislu i pozivamo nadležne institucije u entitetu RS da to tako i učine i da se ovo pitanje riješi", zaključio je advokat Hais Kaniža.



Ovo je jedan od najznačajnijih momenata u borbi za ravnopravnost bošnjačkih povratnika u entitet RS.





