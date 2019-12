Blokada deponija Uborak kod Mostara nastavljena je u četvrtak i neće prestati sve dok se ne ispune zahtjevi aktivista koji su blokirali to odlagalište komunalnog otpada, kazao je predsjednik Građanske inicijative "Jer nas se tiče" Omer Hujdur.

Unatoč temperaturama blizu nule i jakom vjetru aktivisti su proveli noć ispred odlagališta te ne odustaju od svojih zahtjeva, a to je sanacija i premještanje odlagališta na novu lokaciju.



- Dobro smo se pripremili, napravili smo zaštitu od vjetra i rasporede dežurstava. Imali smo ekipu koja je provela noću ispred deponije, skupljamo se na poziv i čekamo. Bit ćemo ovdje sve dok nam se ne ispune zahtjevi - izjavio je za Fenu Hujdur.



Istaknuo je kako nema šanse da će ikome dopustiti odlaganje smeća.



- Do sada su došla tri kamiona JP-a Parkovi i pokušali proći, ali smo ih vratili. Nema šanse da ćemo dozvoliti odlaganje otpada na ovoj lokaciji i tko god pokuša, vratit ćemo ga - poručio je Hujdur.



Policija je, kako kaže, tijekom jučerašnjeg dana pokušala napraviti pritisak i uplašiti ih kako bi otišli.



- Isto to se događalo i u lipnju ove godine, ali mi više nemamo gdje. Moramo izdržati i biti ovdje po svaku cijenu - istaknuo je Hujdur.



Građanska inicijativa "Jer nas se tiče" zatražila je sastanak s federalnom ministricom okoliša i turizma Editom Đapo, ministrom trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) Ajdinom Teletovićem, županijskim ministrom građenja i prostornog uređenja Suadom Hasandedićem te mostarskim gradonačelnikom Ljubom Bešlićem, no Hujdur navodi kako još nisu dobili nikakvu povratnu informaciju.



Podsjećamo, Federalno ministarstvo okoliša i turizma odbilo je nedavno zahtjev JP-a Deponija d.o.o Mostar za ponovno izdavanje okolišne dozvole, dok je Vlada FBiH prošloga tjedna preporučila Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da prati dosadašnje propisane mjere iz okolišne dozvole, ali i da se ne prekida odlaganje komunalnog otpada na Uborku zbog javnog interesa.



Problemi s deponiranjem otpada na Uborku vuku se duže vrijeme, a situacija je eskalirala u svibnju ove godine kada je otkriveno da je na odlagalište komunalnog otpada deponirana određena količina dehidriranog mulja s postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru za koji aktivisti tvrde da sadrži visoke koncentracije teških metala.



Mještani okolnih naselja u lipnju su deset dana blokirali odlagalište, zahtijevajući da se istraži što je sve proteklih godina tu deponirano te da se hitno pristupi rješavanju tog ekološkog problema.



Odlagalište je tada deblokirano nakon dogovora s gradonačelnikom Mostara da se formira poseban stručni tim koji je trebao raditi na iznalaženju mogućnosti za sanaciju i izmještanje odlagališta na novu lokaciju, međutim, pola godine kasnije ništa u vezi s tim nije urađeno, upozorili su prosvjednici.



