Paljenjem lampica na bogato dekorisanoj jelki, visokoj oko 15 metara, i velikim vatrometom, večeras je u Parku Hastahana u Sarajevu otvoren 9. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market.

Foto: AA

Riječ je o sajamskoj manifestaciji sa brojnim popratnim kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima, prilagođenim svim generacijama, koja će u glavnom gradu Bosne i Hercegovine trajati sve do 13. januara naredne godine.



Direktor Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa Nedim Lipa kazao je da je "događaj osmišljen ne samo da donese zabavu, već i da afirmiše multietničku tradiciju Sarajeva".



- Ovo je grad koji baštini različite kulture, koje su vjekovima na ovim prostrima zajedno živjele i zajedno gradile bolju budućnost. Ovo je događaj na kojem slavimo sve naše praznike. Pozivamo građane da tokom narednih 41 dan slavimo sve naše praznilke, dva Božića, jevrejsku Hanuku i Novu godinu po gregorijanskom i julijanskom kalendaru, jer to je Sarajevo - kazao je Lipa.



Dogradonečelnik Grada Sarajeva Ivica Šarić rekao je da je "naša ralzličitost naše bogatsvo".



- Zato Grad Sarajevo podržava Holiday Market i podržavat će ga i dalje. On raste svake godine sve više, on je uvod u Novu godinu, sa dobrim koncertom na kojem bude prisutno stotinjak hiljada posjetilaca, gostiju i tursta. To znači da je Sarajevu u evropskom trendu. Svima želim sretne sve praznika i da u pozitivnoj atmosferi ovako sretni uđemo u Novu godinu - izjavio je Šarić.



Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić rekoa je da Sarajevo Holiday Market mjesto u kojem ima za svakoga po nešto, najviše za mlade ljude.



- Zadovljan sam da je Općina Centar zajedno sa svima u ovoj dobroj priči - kazao je Ajnadžić. Dodao je da je Općina Centar obezbijedila sredstva za ledenu plohu koju najmlađi sugrađani mogu besplatno koristiti 30 dana, tokom zimskog raspusta.



Novitet ovogodišnjeg Marketa je Coca-Cola Holiday Promenada, prazničnim lampicama osvijetljena natkrivena šetnica. Duž promenade će biti postavljeni neki od učesnika u sajamskom dijelu Marketa, 25 izlagača, zanatlija i proizvođača rukotvorina, fan shopove sarajevskih sportskih klubova, proizvođača hrane, pića i mnogi drugi.



Zimsku čaroliju upotpunit će Luna park Bolero sa autićima, vrtuljkom, vozićem, helikopterima i kišobranima te Pony Ranch sa dva mala ponija i magarcem.



U mini tematskom parku posvećenom prazničnoj čaroliji nalaze se Coca-Cola suvenirnica, Slatka kuća i Kuća Djeda mraza, dok odrasli mogu uživati u ugostiteljskom objektu ispod šatora u After Work Partiju i večernjim koncertima.



