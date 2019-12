Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je Savjet za provođenje mira /PIC/ tijelo koje "nije predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom" i ne postoji pravno uporište za njegovo postojanje, pa je deplasirano i komentarisati njihove komunikee.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Narodna skupština Republike Srpske nije donijela zaključke koji obavezuju PIC, ili koji traže njihov stav, ali ne mogu da ne primjetim da ih nisu okvalifikovali ni kao antidejtonske ni kao antiustavne", istakao je Dodik upitan da prokomentariše komunike Upravnog odbora PIC-a.



Dodik je naglasio da visoki predstavnik jeste predviđen Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, ali ne da se bavi "unutrašnjim pitanjima u Bosni i Hercegovini, posebno ne onim koja se ne tiču njegovog provođenja".



"Migrantska kriza sigurno nije pitanje kojim bi PIC trebalo da se bavi, posebno ne na način na koji je to učinjeno danas. Što se tiče Inzkove izjave oko Srba i njihovog boravka u Austriji, u kojoj su kako tvrdi dobrodošli, uvjeren sam da on ne govori u ime države Austrije, i rekao bih da je to poređenje apsolutno neprimjereno", istakao je Dodik.



On je rekao da bi pitao Inzka samo jedno - da li je Austrija ikada primila ijednog Srbina bez ličnih dokumenata i da li je Austrija primili ijednog Srbina koji može biti bezbjednosna prijetnja po tu zemlju.



"Pošto svi znamo da nije, zbog čega Inzko pokušava da nam nametne obrazac u ponašanju koji ne prihvataju ostale uređene države, pa i Austrija. Ili, zašto Austrija ne prihvati migrante koji su se, kako stvari sada stoje, parkirali u Bosni i Hercegovini, jer oni i ne žele da ostanu u Bosni i Hercegovini ni u Republici Srpskoj, njima je cilj zapadna Evropa. Za platu koju prima mogao bi bar da daje suvisle izjave, ako već ništa drugo ne radi", poručio je Dodik.



(SRNA)