Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić je tokom zvanične posjete Predsjedništva BiH Republici Sloveniji bio gost Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani.

Foto: 24sata.info

Predsjedavajući Komšić je govorio o temi „Kako Bosnu i Hercegovinu učiniti boljom, prosperitetnijom i atraktivnijom za život?“, saopćeno je iz Kabineta predsjedavajučeg Predsjedništva BiH.



U svom obraćanju predsjedavajući Komšić je posebnu pažnju posvetio je aktuelnom procesu NATO integracija Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Komšić je naglasio da se Bosna i Hercegovina se mora kretati prema NATO-u, jer tu civilizacijski kao država pripada, te da je to ujedno i najpametniji put.



Komšić je naveo da građani iz Bosne i Hercegovine odlaze prvenstveno zbog neizvjesnosti koja vlada, te da tu neizvjesnost moraju riješiti političke elite.



Govoreći o NATO integracijama Bosne i Hercegovine predsjedavajući Komšić podsjetio je i na nekadašnji stav Ruske Federacije po tome pitanju, navodeći da je Ruska Federacije preko ministar vanskjih poslova poručila da će poštovati volju Bosne i Hercegovine za put u NATO savez ako je to izbor Bosne i Hercegovine.



Predsjedavajući Komšić govorio je i o odnosima sa Republikom Slovenijom, istaknuvši da je Republika Slovenija saveznik Bosne i Hercegovine, a ako treba spremana je da bude i advokat u pozitivnim procesima.



Odnose unatar Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Komšić ocijenio je kao iskrene, dodajući da su takvi i onda kada između članova Predsjedništva postoje i neslaganja.



Komšić se osvrnuo i na aktuleni odnos sa Evropske unije prema Bosne i Hercegovini kazavši da se moraju prihvatiti evropske norme, jednakopravnost građana, ljudska prava i ono što Evropska unija propagira, a ne da se prihvataju neosvojetski principi i standardi. Ocijenio je da Evropska unija treba pomoći Bosni i Hercegovini da standardi koji postoje u EU prihvate, te da u BiH insistira upravo na tim principima



Govoreći i regionalnim odnosima predsjedavajući Komšić istakao je da u Sloveniji postoji sagovornik, dok nažalost pravi sagovornik ne postoji, dok sa Srbijom samo postoje problemi na nivou percepcije NATO-a.



Kada je riječ o aktuelnoj migrantskoj krizi predsjedavajući Komšić naglasio je da Evropska unija mora imati jedinstvenu strategiju prema migrantskoj krizi jer svi migranti u BiH dolaze iz zemalja EU, te da su sve to ljudi prema kojima se tako mora i odnositi, a ne smije ih se tući i pljačkati, saopćeno je iz Komšićevog kabineta.



(24sata.info)